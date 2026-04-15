Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da yaşanan elim hadisenin acısı henüz tazeyken Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldıklarını belirtti.

“Rabbim, ailelerine ve milletimize sabır versin”

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan Yapıcıoğlu, "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden öğretmenimize ve yavrularımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ailelerine ve milletimize sabır versin. Menfur saldırıda yaralanan yavrularımıza ve öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Şiddet sorununun ciddiyetini acı bir şekilde yüzümüze haykırıyor"

Son günlerde üst üste yaşanan acı olayların toplumdaki şiddet sarmalının ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şiddeti besleyen ve özendiren unsurlara karşı topyekûn bir mücadelenin şart olduğunun altını çizdi.

Ahlaki yozlaşmaya ve şiddeti pompalayan mecralara dikkat çeken Yapıcıoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Dün ve bugün yaşadığımız hadiseler, şiddet sorununun vardığı noktayı ve ciddiyetini acı bir şekilde yüzümüze haykırıyor. Şiddeti özendiren film, dizi, sosyal platformlar, sanal gruplar, uyuşturucu, alkol... Her ne varsa ciddiyetle üzerinde durmalı, sadra şifa olacak çözümleri acilen hayata geçirmeliyiz."