“Bu memleketin kaderini siz değiştirdiniz” diyen Turan, “Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri gibi 40’tan fazla mega projeye imza attık. Teknofest gençliği, Milli Uzay Programı gibi vizyon projeleri artık gündelik hayatın parçası oldu. Savunma sanayiinde 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüm bunlar teşkilatımızın, milletimizin eseridir” ifadelerini kullandı.

“Tavrımız 2002 tavrı olmalıdır”

Konuşmasında Türkiye’nin çeşitli sorunları olduğuna da değinen Turan, bu sorunları aşacak güçlü bir irade bulunduğunu vurguladı. Yeni arayışlara gerek olmadığını belirten Turan, “Çare belli, yeni formüller aramaya gerek yok. Giyeceğimiz elbise 2002 elbisesidir. Tavrımız 2002 tavrı olmalıdır. AK Parti’nin adresi yine AK Parti’nin kendisidir” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)