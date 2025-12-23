Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, parti içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dikbayır’ın, “Türkiye’de ‘Kürt halkı’ diye ayrı bir siyasal özne yoktur; Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır” ifadeleri, özellikle CHP tabanında rahatsızlık yarattı.

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın haberine göre, İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye geçen Dikbayır’ın sözleri, Diyarbakır’daki CHP ilçe örgütlerinin tepkisini çekti. Yenişehir İlçe Başkanı Şeyhmus Dağhan, Kayapınar İlçe Başkanı Hamza Dengiz ve Sur İlçe Başkanı Erdem Ünal tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu ifadeler “ayrımcı, dışlayıcı ve tehlikeli” olarak nitelendirildi. Açıklamada, Kürtlerin Türkiye’nin kurucu unsurlarından biri olduğu vurgulanarak, parti yönetiminin net bir tutum alması çağrısında bulunuldu.

“CHP’nin çizgisiyle örtüşmüyor”

Elips Haber’in ulaştığı parti kulislerine göre, bazı CHP’li isimler Dikbayır’ın partiye katılımına başından beri mesafeli yaklaşıyor. Parti içi değerlendirmelerde, milletvekilinin açıklamalarının CHP’nin uzun süredir savunduğu çoğulculuk ve eşit yurttaşlık anlayışıyla uyuşmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, bu tür söylemlerin Kürt seçmen nezdinde güven kaybına yol açabileceği uyarıları da dile getiriliyor.

Dikbayır’ın sosyal medya paylaşımı, özellikle Güneydoğu’daki ilçe teşkilatlarında tepkilerin yükselmesine neden olurken, Ankara’daki parti kulislerinde de eleştiriler gündeme geldi. Bazı partililerin, Dikbayır için “faşist parti vekili gibi konuşuyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

“Ekranlara çıkması sınırlandırılabilir”

CHP’liler, Dikbayır’ın parti kimliğiyle bu tür açıklamalar yapmasından duydukları rahatsızlığı dile getirirken, önümüzdeki günlerde Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminden, milletvekilinin medya görünürlüğüne ilişkin adım atılmasının istenebileceği konuşuluyor.

Dikbayır ne demişti?

İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye katılan Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de ‘Kürt halkı’ diye ayrı bir siyasal özne yoktur. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır. Kürt kökenli vatandaşlarımız da bu milletin bir parçasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, parti içinde ve kamuoyunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

