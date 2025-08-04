Türkiye’nin büyük şehirlerindeki merkezi noktalarda bulunan ticari gayrimenkullerin kira fiyatları önemli ölçüde artış gösteriyor. İstanbul'da ana caddelerdeki mağaza kiraları metrekare başına aylık ortalama 250 doları bulurken, Ankara’da 105 dolar, İzmir’de ise 100 dolar seviyesine çıktı. İstanbul Levent bölgesindeki A sınıfı ofislerin kira fiyatları ise metrekare başına aylık 46 dolarla zirve yaptı. Bu rakamlar, ticari canlılık ve ekonomik aktivitenin artışı olarak yorumlanabilir.

Konut Kiralarında Hızlı Yükseliş

2025'in ilk çeyreğinde, İstanbul'da konut kiraları yıllık %44'lük bir artış göstererek metrekare başına 277 TL seviyesine yükseldi. İzmir 248 TL ile İstanbul'u yakından takip ederken, Ankara’da metrekare fiyatı 200 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelindeki ortalama konut kira bedeli ise metrekare başına 216 TL oldu. Bu yükseliş, kentleşme hızı ve konut arzının talebi karşılayamamasından kaynaklanıyor.

Aidatlar Şehirden Şehire Değişiyor

Apartman ve site aidatlarında bölgesel olarak önemli farklılıklar var. Muğla, daire başına ortalama 2.607 TL ile Türkiye’nin en yüksek aidat rakamına sahipken, İstanbul 2.483 TL, Ankara 1.743 TL ve İzmir 1.512 TL ile sıralanıyor.

En düşük aidat ortalamasına sahip şehir ise Kırklareli, burada aidatlar daire başı yalnızca 228 TL civarında gerçekleşiyor. Öte yandan büyük şehirlerdeki üst segment rezidans ve lüks sitelerde aidatların aylık 40.000 TL gibi çok yüksek rakamlara çıkması dikkat çekiyor.

Yatırımcılar ve Kiracılar İçin Öneriler

2025 yılı ilk yarısında Türkiye gayrimenkul piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ticari alanlarda ve konut sektöründe gerçekleşen kira artışları, aidatlardaki yükselişle birleşerek sektöre farklı bir boyut kazandırıyor.

Ticari Kiralarda Yeni Rekorlar

Türkiye’nin büyük şehirlerindeki merkezi noktalarda bulunan ticari gayrimenkullerin kira fiyatları önemli ölçüde artış gösteriyor. İstanbul'da ana caddelerdeki mağaza kiraları metrekare başına aylık ortalama 250 doları bulurken, Ankara’da 105 dolar, İzmir’de ise 100 dolar seviyesine çıktı. İstanbul Levent bölgesindeki A sınıfı ofislerin kira fiyatları ise metrekare başına aylık 46 dolarla zirve yaptı. Bu rakamlar, ticari canlılık ve ekonomik aktivitenin artışı olarak yorumlanabilir.

Konut Kiralarında Hızlı Yükseliş

2025'in ilk çeyreğinde, İstanbul'da konut kiraları yıllık %44'lük bir artış göstererek metrekare başına 277 TL seviyesine yükseldi. İzmir 248 TL ile İstanbul'u yakından takip ederken, Ankara’da metrekare fiyatı 200 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelindeki ortalama konut kira bedeli ise metrekare başına 216 TL oldu. Bu yükseliş, kentleşme hızı ve konut arzının talebi karşılayamamasından kaynaklanıyor.

Aidatlar Şehirden Şehire Değişiyor

Apartman ve site aidatlarında bölgesel olarak önemli farklılıklar var. Muğla, daire başına ortalama 2.607 TL ile Türkiye’nin en yüksek aidat rakamına sahipken, İstanbul 2.483 TL, Ankara 1.743 TL ve İzmir 1.512 TL ile sıralanıyor.

En düşük aidat ortalamasına sahip şehir ise Kırklareli, burada aidatlar daire başı yalnızca 228 TL civarında gerçekleşiyor. Öte yandan büyük şehirlerdeki üst segment rezidans ve lüks sitelerde aidatların aylık 40.000 TL gibi çok yüksek rakamlara çıkması dikkat çekiyor.

Yatırımcılar ve Kiracılar İçin Öneriler

2025 yılı gayrimenkul piyasası, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar barındırırken, kiracılar için de ciddi maliyet artışlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle yatırımcıların ve kiracıların piyasa koşullarını yakından takip ederek, bilinçli ve stratejik kararlar almaları önem taşıyor.

Kaynak: Blok Görevlisi - Site ve Apartman Yönetimi Program