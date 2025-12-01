BÖYLE BİR ORTAMDA ÜLKEDE BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ BİR AN ÖNCE ÜLKE NORMALEŞMELİDİR…

Donald Trump’ın çirkin ve kaba dili ne yazık ki bir çok dünya ülkesinde kendisine yaşam alanı buluyor. Yani kimin gücü kime yetiyorsa rakibini eziyor ve zarar veriyor.

CHP Üst yönetimi 31 Mart 2024 yılı yerel yönetim seçiminde birinci parti çıktığı halde erken seçim istemiyorum diyerek seçmenin düşüncesine göre talepte bulunup acilen en demokratik hakkı olan erken seçim talebinde bulunmayarak hata etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

CHP’ Yi Her Alanda Muhasara Altına Alarak Demokrasi, Kardeşlik Ve Barış Olamaz

Ak Parti Genel başkanı Erdoğan seçim yenilgisi yaşayan belde, ilçe, il ve genel merkez kadrolarını kongre ile yeniler yenilemez hem CHP hem de İBB’ye el atarak savunma yapması gerekirken taarruza geçti.31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinden sonra sadece 8 ay geçtikten sonra TURPUN küçüğü olarak gördükleri Ülkenin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un başkanı tutuklanıp yerine kayyım atandı.

Göz altından bir gün sonra CHP’nin Esenyurt Cumhuriyet meydanında yaptığı başarısız ve az katılımlı protesto mitinginden sonra siyasi otorite demek ki TURPUN büyüğü olarak telakki ettiğimiz İBB’ye de el koyarsak bundan farklı bir tepki olmaz düşüncesi ile hareket ederek 19 Mart 2025’de yani seçimden sonra bir sene dahi geçmeden İBB’ye de kayyım atama hayali ile yola çıktığı halkın kafasında yer etti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KAYYIMI ENGELLEDİ

19 Mart Çarşamba günü gözaltılar için bilinçli seçilmiş bir gün. Toplu tutuklamalarda gözaltı süresi 4 gün. Bu hesaba göre Cumartesi günü süre bitiyor.

Hakim Terör örgütüne yardım ettiği gerekçesi ile İBB Başkanı İmamoğlu’nu tutuklayacağı kanısı halkta hakimdi. Cumartesi gecesi olan 22 Mart’ı 23 Mart Pazar’a bağlayan gece İBB ‘ye kayyım atandı açıklamasını duyacaktık.

Ancak bu oyunu İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptıkları eylemlerin ülke genelindeki bir çok üniversiteye yayıldığı için bütün iktidarlar gençlik hareketlerinden çekindikleri için İBB başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması ekonomik suçtan verilerek CHP meclis üyelerinin kendi içinde bir başkan vekili seçmesine imkan sunulan formül devreye sokuldu.

KAYYIM ATAYAMADIK BARİ CHP VE İBB’Yİ ÇALIŞTIRAMAZ HALE GETİRELİM, ZATEN TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ SÖZÜMÜZ VARDI DENİLEREK ÜLKE YÖNETİLEMEZ…HÜKÜMET HERKESİ BAĞRINA BASMALI…

Hükümet başta ana muhalefet partisi olmak üzere aynı zamanda onlarında hükümeti ve cumhurbaşkanı.

Seçim sürecinde rekabet doğal ama seçim bittikten sonra iktidar partisi mensuplarına karşı tavrı ne ise muhalif partilere bakış açısı da o olmalıdır.

CHP’nin 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde ülkenin birinci partisi olması iktidar partisi olan Ak Parti’yi kızdırdı. Bu kızgınlık aynı anda bütün düğmelere basmak olarak sokağa yansıdı.

AK PARTİ 23 YILDA BİR SEFER İKİNCİ PARTİ OLDU SONUCU KABUL ETMEYEREK YENİDEN SEÇİM KARARI ALDI

Ak Parti 2015 yılında yapılan genel seçimde % % 40.09oy aldığı halde ancak 258 vekil çıkarak tek başına hükümet kuramamıştı. CHP ile koalisyon yapmak adına bir kaç kez İstikşafi görüşmeler yapmıştı. Ama sonuç çıkmamıştı. CHP Devlet Bahçeli’ye Başbakanlığı verdiği halde Bahçeli bunu kabul etmedi. Seçim yapılmadan önce terör yeniden azdı Çok sayıda vatan evladı şehit verdik. Seçim sonucu Ak Parti yeniden % 49 oy alarak tek başına meclis çoğunluğunu elde etmişti.

31 Mart 2024 yerel yönetim seçiminde Erdoğan’ın İstanbul benim aşkım dediği şehir 3. Kez açık ara farkla CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldı.

İstanbul’un dışında bir çok büyükşehir seçimlerinde CHP adayları oyları silip süpürdüğü için iktidar bu durumdan rahatsız olduğundan mütevellit tekmili birden CHP’yi 4 koldan köşeye sıkıştırmak adına mutlak butlan, onlarca il ve ilçe belediye başkanının görevden alınıp zindan’ a atılması, Ahmak, çirkin, bilirkişi, diploma iptali, vs.vs. Artık sayısını unuttuğumuz davalar ve soruşturmalar açılarak bunlar HUKUKİ denilmesine kaç kişi inanıyor ?

Terörsüz Türkiye demek kulağa hoş ve doğru geliyor ? Ama şu an yapılan en son seçimde birinci parti olan CHP’ye yapılan kuşatmaları gören bir çok kişi bu mantık ile barış kardeşlik ve demokrasi nasıl olur diye düşünmeden edemiyor.

Cumhur ittifakı iki sene önceye kadar bir çok olumsuz sıfatın hepsini DEM için kullanıyorken bugünde ne kadar olumsuz sıfat varsa CHP için kullanıyor. % 8 oyu olan ve sadece gücü belli bir bölgede olan DEM’ in temsil ettiği kitle’ nin oyları ile seçtiği belediye başkanlarının yerine kayyım atandı.

FETÖ’cü hakimlerin verdiği cezalar ile KCK ‘lı denilerek on binlerce Kürt siyasetçi yıllardır zindanlarda çürütülüyor…

Şimdi CHP’li siyasetçilere’ de daha önce DEM’ li siyasetçilere yapılanın bir benzeri yapılıyor.

Hani şu an CHP’lilerin ‘Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz’ diyerek slogan atıyorlar ya evet bu slogan çok değerli ama velakin keşke eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık muhalefete gerekli olduğunu bilip ucuz kasaba siyaseti yaparak bu dokunulmazlığı kaldırmasaydı Demirtaş 9 senedir zindanlarda olmayabilirdi. Lafı uzun etmeden kısaca toparlayayım.

8 aydır yapılan bunca tutuklamalara ve haksız uygulamalara karşın bu pazar günü bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Ak Parti’nin adayı Erdoğan CHP’nin adayı İmamoğlu olması halinde oyunuzu kime verirsiniz sokak röportajlarımızda Ekrem İmamoğlu’na çıkan oy % 55-58 bandında görülüyor…

Bunları elbette Ak Parti de görüyor…

Dünya Bu Şekilde Yönetilemez

Dünyanın en iyi ekonomisi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) şu an Dünyanın en borçlu ülkesi olmasından dolayı devlet başkanı Donald Trump’ın sakin ve akıllı bir şekilde hareket etmesi halinden bu borçların altında kalkamayacağını bildiği için para alma ihtimali olan ülkeleri tehdit ederek para sızdırması tam manası ile mafyatik bir iştir.

PEKİ TRUMP HAYDUT GİBİ HAREKET EDEREK 30 TRİLYON DOLARDAN DAHA FAZLA OLAN BORCU ÖDEYEBİLECEK Mİ ?

Trump normal bir devlet başkanı gibi hareket etmesi halinde bu borcunu ödemeyeceğini bildiği için işi pisikopata bağlayıp zengin ülkeleri tehdit ederek (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Gibi) ülkeler biz ABD olarak size destek vermezsek baskı altında ezdiğiniz halkınız sizi 6 saat yaşatmaz diyerek trilyonlarca doları bir şekilde bunlardan alıyor.

GÖZÜNÜ GRÖNLAND’ A, VENEZUELA PETROLLERİNE VE BİR ÇÇOK ÜLKENİN DEĞERLİ TOPRAK MADENLERİNE GÖZ KOYARAK TEKERİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİ HER GÜN BİR ÜLKE YÖNETİMİNİ TERÖRİST İLAN EDEREK ONLARDAN İSTEDİĞİNİ ALINCA ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE BU SEFER ONLARI ÖVEBİLİYOR.

Trump ülkesini borç batağından kurtarmak için freni patlamış kamyon gibi delice hareket ederek dedeleri gibi zaman ekonomileri iflas ederse dünyayı karıştırmak kaydı ile bu sıkıntıdan kurtulmayı düşünüyorlar.

Bir çok ülkede kendi gücü oranında hukuki yollarla ülkelerini yönetmek yerine içte ve dışta orman kanunlarına tevessül ederek bir yönetim tarzını benimser oldular. Bu mantığın uzun sürede kimse için iyi olmayacağı biliniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)