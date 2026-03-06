Kasko sigortası araç sahiplerinin en önemli güvencelerinden biri olsa da poliçe seçiminde sık yapılan hatalar, sürücüleri beklenmedik maliyetlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, kasko seçimi sırasında yapılan bazı yanlışların sürücülere hem maddi hem de manevi açıdan zarar verebildiğini belirtiyor.

En sık yapılan hatalardan biri sadece “fiyat odaklı” seçim yapmak. Uygun fiyatlı kasko görünen poliçeler, çoğu zaman kritik teminatları barındırmıyor. Örneğin çalınma, sel baskını, anahtar kaybı veya mini onarım gibi önemli teminatların olmadığı poliçeler uzun vadede daha büyük maliyetler yaratabiliyor.

Bir diğer hata ise teminat limitlerini göz ardı etmek. Bazı poliçelerde teminat limitleri düşük olduğundan hasar anında sürücünün cebinden fark ödemesi gerekebiliyor. Uzmanlar bu nedenle limitlerin ihtiyaçlara uygun belirlenmesinin şart olduğunu vurguluyor.

Ayrıca sürücülerin poliçeyi yenilerken mevcut aracın özelliklerinde veya piyasa değerindeki değişimleri göz ardı etmesi de sık görülen hatalardan biri. Aracın değeri arttığında poliçenin de buna göre güncellenmesi gerekiyor.

Uzmanların önerisi, araç sahiplerinin poliçe detaylarını mutlaka karşılaştırarak incelemesi yönünde. Farklı şirketlerin sunduğu teminatlar ve fiyatlar büyük farklılık gösterebildiği için doğru seçimi yapmanın en etkili yolu karşılaştırma yapmak. Sigortam.net, bu noktada araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayarak saniyeler içinde birçok teklif sunuyor.