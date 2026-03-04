C.K ELEKTİK ÇALIŞANLARI SAHTE BELGELER İLE DÜKKAN SAHİBİNİN KİRACISI OLMADAN ABONE OLUP BORCUNU ÖDEMİYOR BUNUN VE C.K. ELEKTİK ÇALIŞANININ HATASINI İŞYERİ ÜLK SAHİNİNDEN ZORLA TAHSİL ETMEYE ÇALIŞMAK MAFYATİK BİR İŞTİR

Bir mülk sahibi işyerini eski kiracısı ile anlaşarak işgal eden kişiyi tahliye etmek için Bakırköy 1. İcra Hukuk Mahkemesinde dava açarak TAHLİYE ediyor.

Hiçbir kontratı olmayan ismini C.K Enerji de adının Yusuf Altuğ olduğunu öğrendiğimiz kişi sahte kira kontratı ve belgeler ile kurumu dolandırıyor. İşini sağlıklı yapmayan elektrik kurumu işyeri sahibi ve yeni kiracıyı abone yapmayarak bir dolandırıcının borcunu ödetmeye zorlamak için kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde abonelik işleminizin olup olmayacağını genel merkeze sorduk oradan cevap bekliyoruz diyerek 15 gündür basit bir aboneliği yapmayarak savsaklıyor.

HİÇ TANIMADIĞI BİRİSİ SAHTE KİRA KONTRATI İLE BEDAŞ’A ABONE OLUYOR VE BEDAŞ BORÇ 53 BİN TL OLANA KADAR KULLANMASINA MÜSAADE EDİYOR HİÇ BİR KUSURU GÜNAHI OLMAYAN VE BÜTÜN BELGELERİ ORJİNAL VE DOĞRU OLAN YENİ KİRACIYA KANUNSUZ VE USÜLSÜZ BİR ŞEKİLDE ENERJİ VERMEYEREK KABADAYILIK YAPAEKEN ENERJİ BAKANLIĞI NE YAPIYOR PEKİ ?

C.K’nın hissedarlarından Mehmet Cengiz daha önce yansıyan bir ses kaydında milletin anasını düt yapacağız diyerek bu kanunsuz ve hukuksuz işlerin startını vermişti. Kiracı günlerdir C.K.Enerji’ye giderek abonelik işlemlerinin yapılmasını istiyor. Ancak adeta ÖKÜZDEN süt sağamadığınız için abonenizi yapamıyoruz Türünden belgeler isteyerek işi yokuşa sürmeleri karşısında insan adeta şoka giriyor.

DÜKKAN SAHİBİ H.Ç. İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ C.K.BAKIRKÖY İŞLETME ÇALIŞANLARI HİÇ TANIMADIĞIM VE KONTRATI OLMAYAN YUSUF ALTUĞ’UN SAHTE BELGELERLE ABONE YAPARKEN NASIL BİR MOTİVASYON İLE HAREKET ETTİKLERİNİ MERAK EDİYORUM DEDİ…

C.K.Enerji borcunu ödemeyen hiç tanımadığım ve kontratım olmayan Yusuf Altuğ’un borcu için yeni kiracımın anayasal hakkı olan elektrik aboneliğinin verilmemesi hukuki ve insani değildir.İşyerini kiraya veren bir kişi olarak defalarca kuruma kadar giderek neden abonelik yapmıyorsunuz diye sordum.

İlk olarak kendi aranızda yaptığınız kontrat E- Devlet değil diyerek kontratımızı kabul etmediler bizde onu yaptık. Sonra işyeri ruhsatı istediler. Belediye ye RUHSAT başvurusu Yaptık.VE BU BELGEYİ SUNDUK. BU BAŞVURU BELGESİ DEĞİL RUHSATI GETERECEKSİNİZ DEDİLER.

Ruhsatımızın olup olmaması neden C.K.Enerji yi alakadar etsin ? Belediyeye başvurumuzu yapmışız zaten. Enerji verilmeden kiracım yapması gereken işleri yapmadan nasıl taşınacak ?

C.K Enerji kiracım bile olmayan Yusuf Altuğ’un borcunu beden almak için akla hayale gelmeyen zorluklar çıkarıp yeni kiracımın aboneliğini yapmıyor.

ÖZEL BİR ŞİRKET OLAN C.K ENERJİ KANSUNSUZ OLARAK Başkasının borcunu yeni gelenden almadan HUKUKSUZ VE KANUNSUZ OLARAK BU PARAYI TAHSİL EDENE KADAR ENERSİ VEREMEYEEKLERİNİ KENDLERİ SÖYLÜYORLAR.

C.K ENERJİ bu durumda olan binlerce kişiyi mağdur ederken Enerji Bakanlığı neden bu olaya müdahale etmiyor ? Neden yeni kiracı ve mülk sahibi sahte belgeler ile abone olan hiç tanımadığı birinin borcunu ödemek zorunda bırakılıyor.

EY BEDAŞ HEM SAHTE BELGELER İLE YUSUF ALTUĞ’U ABONE YAPACAKSINIZ HEM BORCU 53 BİN LİRA OLANA KADAR ELEKTRİĞİNİ KESMEYECEKSİNİZ HEM DE HİÇ BİR GÜNAHI OLMAYAN DÜKKAN SAHİBİ VE HİÇ BİR KUSURU OLMAYAN YENİ KİRACIYI MAĞDUR EDECEKSİNİZ VE KİMSE SİZE BİR ŞEY DENEYECEK ÖYLE Mİ ?

Enerji Bakanlığının bir an önce Ana muhalefet CHP’nin 5’li çete içinde saydığı kurumun bazı ortaklarının keyfi olarak hiç suçu olmayan dükkan sahibi ve kiracının işlerinin aksatılarak maddi ve manevi kayba uğratılması kabul edilebilir değil.

C.K.Enerji Bakırköy Müşteri Hizmet Merkezi çalışanları ve telefon ile ulaştığımız kişiler Zaten yıllardır kira ödemeyerek işyeri sahibi olarak bizi DOLANDIRAN Kişinin 53 bin TL lik borcunu bize ödetmek için akla hayale gelmeyen engeller ve zorluklar bize çıkartılıyor.

Adeta bize biz kanunları takmıyoruz abone olmak isterseniz sizi zaten dolandıran ve kiracınız dahi olmayan Yusuf Altuğ’un borcunu ödeyin sizin yeni kiracınızın aboneliğini yapalım diyorlar lisan-ı hal ile.

C.K. (Cengiz - Kalyon) Enerji Kanunlara uymuyorum, diyerek aboneliği yapmayarak halka zulmediyor ve Enerji bakanlığı halkı zaten kendileri milletin anasını …s… ceğiz diyenlerin sözlerinde durması için onları görmezden mi geliyor ? .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)