Avşa'ya Renk Katan Fatoş Pansiyon Bu Sene Sizi de Bekliyor


Avşa Adası'nda keyifli ve huzurlu bir tatil için Fatoş Pansiyon sizleri bekliyor.


✅ Temiz ve konforlu odalar

✅ Sıcak su ve Wi-Fi

✅ Uygun bütçeli konaklama seçenekleri

✅ Güler yüzlü hizmet

Pansiyonumuz engelli misafirlerimizin kullanımına uygundur. Akülü tekerlekli sandalye kullanan misafirlerimiz rahatça giriş yapabilir.
İşletmeci: Fatma Çalağan

Tüm misafirlerimizi samimi, sıcak ve aile ortamındaki Fatoş Pansiyon'a bekliyoruz. Avşa'da huzur, konfor ve güler yüzün adresi Fatoş Pansiyon'da siz de yerinizi ayırtın.

İletişim:
📞 +90 555 212 02 84

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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