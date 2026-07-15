Avşa'ya Renk Katan Fatoş Pansiyon Bu Sene Sizi de Bekliyor



Avşa Adası'nda keyifli ve huzurlu bir tatil için Fatoş Pansiyon sizleri bekliyor.



Temiz ve konforlu odalar

Sıcak su ve Wi-Fi

Uygun bütçeli konaklama seçenekleri

Güler yüzlü hizmet

Pansiyonumuz engelli misafirlerimizin kullanımına uygundur. Akülü tekerlekli sandalye kullanan misafirlerimiz rahatça giriş yapabilir.

İşletmeci: Fatma Çalağan

Tüm misafirlerimizi samimi, sıcak ve aile ortamındaki Fatoş Pansiyon'a bekliyoruz. Avşa'da huzur, konfor ve güler yüzün adresi Fatoş Pansiyon'da siz de yerinizi ayırtın.

İletişim:

+90 555 212 02 84

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)