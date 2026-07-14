İhanetin, darbelerin, kendi askerimizi üstümüze salan hainlerin yabancısı değildik. Hepsinin havalı havalı isimleri vardı: Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi, Yurtta Sulh Konseyi… Ancak özünde hepsi aynıydı. Milli iradeyi yok sayan, milleti sopayla hizaya getirilecek bir güruh olarak gören, ülkenin geleceğini, gelişmesini umursamayan, milletin ikbaliyle kendi günlük ikballerini takas etmekte beis görmeyen bir avuç hainden öte bir şey değillerdi…
15 Temmuz, artık bu tanışıklığın, bu tecrübenin bitmesine karar verdiğimiz gündür. O eski tezgahları bir daha kurulmayacak şekilde bozduğumuz; kimsenin aklına “darbe” seçeneğini getirememesi gerektiğini; darbelerin ve darbecilerin alkışlanmasının bir insanlık ayıbı olduğunu; adı ister FETÖ, ister başka bir şey olsun hiçbir yapının ve hiçbir fikrin hukuktan ve milli iradeden üstün olamayacağını, dünyaya haykırdığımız gündür.
O ihanet gecesini zafere dönüştüren, sadece darbe girişiminin bastırılması değil, bunun el birliğiyle yapılmasıdır. Milli iradenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımızın, üzerindeki emanetin hakkını yerine getirerek ortaya koyduğu kararlılık bir yandan; milletin o çağrıya uyarak bizatihi sokağa inerek, şehit ve gazi olarak meseleye sahip çıkması bir yandan; küçük bir grubun ihanetine prim vermeyerek birliğini bozmayan direnen kolluk ve güvenlik güçlerimiz bir yandan demokrasimize ve memleketimize sahip çıkmış ve böyle bir neticeyi ortaya koymuştur.
15 Temmuz Gecesi ortaya koyduğumuz irade, bizim için yeni bir başlangıç oldu. O günden sonra terörle mücadelede sağladığımız saha üstünlüğü; devlet içine sızmış FETÖ artıklarından temizlenmemiz; yerli savunma sanayimizde yaptığımız yeni yatırımlar; Suriye merkezli göç dalgası, salgın ve 6 Şubat Depremi gibi şoklara karşı ortaya koyduğumuz direnç ve bugün büyük bir özgüvenle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye Süreci, bu yeni başlangıcın devamında katettiğimiz merhalelerdir.
O gece ihanetle başladı, kahramanlıkla bitti. Hainler sadece ihanetleriyle hatırlanacaklar. O gecenin isimli isimsiz tüm kahramanları, şehit ve gazileri ise daha nice on yıllar boyu gururla ve hayır dualarıyla yâd edileceklerdir.
Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016 gecesi vatan müdafaası sırasında şehit düşmüş, sivil ve kamu görevlisi tüm vatandaşlarımıza, Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, gazilerimizi ve gaza niyetiyle meydanlara inen vatandaşlarımızı, onlara dualarıya destek olan Aziz Milletimizin tüm fertlerini, saygıyla selamlıyoruz.