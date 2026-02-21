Rahmetli anam ve babam hayatı iken sık sık ileride söz söyleme makamında olursan sürekli elinden geldiğince adaletli olmaya gayret et kimseye zulmetme derlerdi.

Ben de ne zaman bir yazı yazarsam ve bir haber yaparsam bu söz aklıma geliyor bir çok kere sert ve aşırı cümlelerimi değiştirdiğimi çok bilirim.

Ak Parti bu 24 yıllık süreçte tek başına ülkeyi yönettiği bu süreçte iyi yaptığı işlerde var ülkenin geleceği için bu kadar yanlış ve haksızlık da yapılamaz dediğimiz çalışmaları da oldu.

İYİ YAPTIĞI ÇALIŞMALARDAN BAZILARI;

1-Kitapçılık yaptığım için okullar açıldığı zaman anne babalar ve öğrenci kendi parası ile rezil oluyordu 2 ayda ancak kitaplarını tamamlayabiliyordu yıllardır Ak Parti hükümetleri okulların açıldığı gün evlatlarımızın ders kitaplarını masalarına koyuyor bu çalışma çok güzel ve faydalı bir icraat oldu.

2-SSK’da ilaç almak da bir eziyet idi. Ak Parti eczanelerde ilaç almayı sağlayarak hastaları ilaç bulmak için daha da hatsa temekten kurtardı.

3-Kapalı yerlerde sigara içmesini yasakladı

4-Milli savunma sanayiinde güzel işlere imza attı

5-Terörsüz Türkiye süreci ile dış güçlerin başımıza sardığı PKK terör balasından kurtulmak için harcadığı çaba dikkate şayan…

AK PARİ’NİN KÖTÜ YAPTIĞI OLUMSUZ İŞLERİ DE OLDU

1-Ne yazık ki Adalette bozulma olduğu için bu durum pek tabi olarak Ekonomiye de sirayet ederek alt üst etti. Bir ev yıkıldı hayatlar alt üst oldu. BU AK PARTİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİ OLDU.

2-Ak Parti yaptığı yanlış yasal değişiklikler ile SGK Sisteminde ciddi bir haksızlık meydana getirdi örneğin 3.600 gün,5.700 gün ve 10 bin gün pirim ödeyen kişilerin aynı maaşı alması zülümdür. Çok Pirim ödeyen çok maaş az ödeyene az maaş verilmelidir.

3-Açlık sınırı 30.000 TL iken 5 milyon emeklinin 20 bin TL ve milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı olan rakamdan daha düşük maaş almaları ne yazık ki bu dönemde oldu…5 sene önceye kadar emekli maaşının ve asgari ücretin % 15’ i ile kira ödeniyorken bugün hepsi ile bir kir ödenemiyor.

4-Avrupa’da 30 yılda yaşanan nüfus düşüşü biz de 8-10 yılda 1.48’e kadar düşerek bir beka Meselesi haline gelmesi bu dönemde oldu.

5-Ülkenin Menfaatleri yerine bir gurup ve kesimin menfaatleri ön plana çıkartılarak bir çok konuda kararlar veriliyor. Örnek vermek gerekirse en az toplumun % 50’nin adalet bakanı yapılmasını istemediği ve Ak Parti içinde Adalet bakanı olabilecek binlerce kişi var iken hangi gerekçeler ile İBB Davasısın savcısı olan Akın Gürlek’ in ADALET Bakanı yapıldı ? Bu işte kim kazançlı çıktı veya çıkacak ?

6-Erdoğan 3.600 ek gösterge ve Bağ Kur’ lu ların 7.200 gün ile emekli olacağına 3 sene önce söz vermişti ama ne yazık ki sözünü yerine getirmedi.

Alında Ak Partinin 23 yılda yaptıkları veya yapamadıklarına daha çok madde eklemek mümkün ama bu kadarı ile yetinelim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 21.02.2026