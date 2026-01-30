Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın bu yıl 20’ncisi gerçekleştiriliyor. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan bireyin kitapla bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışma, bu yıl da özenle seçilen eserlerden oluşan kitap listesiyle kitapseverleri buluşturuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yarışma, dört farklı yaş grubunda yapılacak. 4 ve 5. sınıfların birinci grup, 6, 7 ve 8. sınıfların ikinci grup, lise öğrencilerinin üçüncü grup ve yetişkinlerin dördüncü grup olarak yarışacağı organizasyonda her grup için beş kitaptan oluşan okuma listesi belirlendi. Katılımcılar kitapları Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nden ödünç alabilecekleri gibi, aynı baskı bilgileriyle kendileri de temin edebilecek.

BAŞVURULAR 18 NİSAN’A KADAR

Yarışma için başvurular 18 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Okuma sürecinin ardından yarışmacılar, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilecek sınava katılacak. Sınav, 100 sorudan oluşacak.

I. ve II. grup sınavları saat 10.00’da Haluk Ündeğer İlkokulu’nda, III. ve IV. grup sınavları ise saat 14.00’te Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Her grup için birincilere 50 bin TL, ikincilere 35 bin TL, üçüncülere 25 bin TL, dördüncülere 15 bin TL, beşincilere 10 bin TL ve 6’ncı ile 10’uncu arasında yer alan yarışmacılara 7 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca her grubun ilk üç derecesini elde eden yarışmacılar, ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek.

Ödül töreninin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak olup, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)