Zeytinburnu Belediyesi’nin mahalle buluşmaları kapsamında düzenlediği “Başkanla Akşam Çayı” programı bu kez Nuri Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Programın açılışında konuşan Başkan Arısoy, mahalle toplantılarının vatandaşlarla birebir iletişim kurmak açısından önemli olduğunu belirterek, “Her mahallemizde hemşehrilerimizle buluşuyor, taleplerini doğrudan dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Gündemin İlk Sırasında

Toplantıda en çok dile getirilen konu kentsel dönüşüm oldu. Mahalle sakinleri, ada bazlı dönüşüm beklentisi, otopark ihtiyacı, proje süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve hisseli binalarda yaşanan hak sorunlarını gündeme getirdi.

Bazı vatandaşlar, apartmanlarında kentsel dönüşüm sürecinin uzaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederken, bazı katılımcılar ise otopark ve sosyal alan eksikliklerinin yeni projelerde dikkate alınmasını talep etti. Başkan Arısoy, kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli hedefinin deprem güvenliği olduğunu belirterek, uzlaşma süreçlerinin önemine dikkat çekti.

İş ve Sosyal Destek Talepleri Dile Getirildi

Toplantıda söz alan bazı vatandaşlar iş talebinde bulunurken, aile içi sosyal destek ve yaşlı bakımına yönelik talepler de gündeme geldi. Başkan Arısoy, Zeytinburnu Kariyer Merkezi aracılığıyla bugüne kadar binlerce kişiye iş imkânı sağlandığını belirterek, başvuruların değerlendirilmesi için ilgili birimlere yönlendirme yapılacağını söyledi.

Ulaşım ve Sosyal Tesis Fiyatları da Gündeme Geldi

Mahalle sakinleri minibüs seferlerinin düzensizliği ve sosyal tesis fiyatlarıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Vatandaşlar, özellikle yoğun saatlerde ulaşım planlamasının iyileştirilmesini talep etti.

Vergi Ödemesi ve Kamu Hizmetleri Şikâyetleri Dinlendi

Toplantıda bir vatandaş, emlak vergisi ödemesi sırasında yaşadığı ödeme uyuşmazlığı nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Başkan Arısoy, konunun araştırılması için ilgili birimlere talimat verdi.

“Vatandaşlarımızı Dinlemeye Devam Edeceğiz”

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Arısoy, mahalle buluşmalarının süreceğini belirterek, “Hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek için bu buluşmaları sürdüreceğiz.” dedi.

Program, vatandaşların taleplerinin not alınması ve ilgili birimlere iletilmesiyle sona erdi.

