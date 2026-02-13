BU SARAY ZEYTİNBURNU’NA YAKIŞACAK,İLÇE HALKI ARTIK BÜYÜK ORGANİZASYONLAR İÇİN İLÇE DIŞINA GİTMEYECEK ...

Zeytinburnu ilçesinin tam orta yerinde yer alan eski askeri inzibat binasının bulunduğu yerde Millet Camisine, Zeytinburnu Kültür Merkezine, Zeytinburnu kaymakamlık binasına, Millet bahçesine, Belediye binasına, Emniyet müdürlüğü binasına, askerlik şubesine ve ilçenin tek alış veriş merkezine komşu olan Zeytinburnu Halk Sarayında ilk etkinlik olarak Ramazan ayında verilecek iftar yemeği ile başlaması planlanıyoır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Bugüne kadar Zeytinburnu’nda yaşayan bir çok insan büyük katılımlı düğünlerini ve diğer törenlerini ilçe dışında ki büyük mekanlarda yapmak zorunda kalıyorlardı.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy daha önce yaptığı bir konuşmada, ilçemizde yaşayan bir çok hemşehrimizin büyük düğün ve diğer etkinlilerini başka ilçelerde yapmak zorunda olduklarını görünce ilçemizin de büyük bir salona ihtiyacı olduğunu gördük ve bu mekanı yaptık dedi.

GAZETECİ YAZAR VE ZEYTİNBURNU KİTABININ YAZARI HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ben 40 sene önce bu mekanın yapıldığı yerin karşında Deri ürünleri üretim ve ihracatı yapıyordum. Bu bölgede bir nevi kültür vadisi gibi oldu. Emeği geçen Belediye başkanlarımızı kutlarım.

Ömer Arısoy başkanımız ve mesai arkadaşları ilçe halkımızın bir çok etkinliğine ev sahipliği yapacak ve inşaat safhasında adına çok amaçlı salon dedikleri bu güzel mekanı yaptılar. İnşallah kapılarını bir iftar programı ile açacak olan mekanımızın isminin çok amaçlı salon olması yerine daha akılda kalır ve daha güzel bir isim olan Zeytinburnu Halk Sarayı ismi verilirse daha iyi olacak gibi geliyor bana.

Bu ilçenin 2008 yılında kitabını yazan bir yazar olarak burada etkinlik yapacak olan kişilerin basacakları davetiyelerde “Zeytinburnu Halk Sarayı” Yazmak çok amaçlı salon isminden daha doğru ve iyi olacağı için Belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy’a oğlunu evlendirmek üzere olan bir baba olarak Mekanın isminin Zeytinburnu Halk Sarayı olmasının ilçemize daha farklı bir hava katacağına inandığımız için bu ismi öneriyorum.

Takdir elbette devlet büyüklerimiz olan Belediye başkanımız Ömer Arısoy ve yönetimine ait olacaktır diyen Çetiner emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)