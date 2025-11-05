Karabat, don, haşere ve iklimsel etkiler nedeniyle fındıkta verimin yüzde 50-70 oranında düştüğünü, 600-700 bin tonluk üretim beklentisinin çöktüğünü ve fiyatların ikiye katlandığını hatırlatarak, “Böylesine zorlu bir yılda, Türkiye’nin en büyük alıcısı Ferrero’nun ‘bekle-gör’ stratejisiyle alımları durdurması, üreticiyi sahipsiz bırakmaktır” dedi.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR”

Ferrero’nun krizi fırsata çevirdiğini belirten Karabat, “Şirket, Türk üreticiye kilogram başına 260 TL teklif edip reddedilince masadan kalktı. Bu, stratejik çeşitlendirme değil; Türk fındıkçısını sahada bırakma planıdır. Fiyat istikrarsızlığı nedeniyle üreticinin zararı 40 milyar TL’ye yaklaştı” ifadelerini kullandı.

YETERSİZ DENETİM VE GÜVENCESİZ ÜRETİM

Rekabet Kurulu’nun “alımlar tamamen durmadı” açıklamasını hatırlatan Karabat, “Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ferrero’nun taahhütlerinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Şirketin ‘bekleme’ taktiği sözleşmesiz ve güvencesiz satışları artırıyor. Üretici yüksek maliyet, düşük verim ve belirsizlik sarmalında yalnız bırakılmış durumda” diye konuştu.

“ÜRETİCİ SAHİPSİZ”

Hükümetin krize karşı etkisiz kaldığını vurgulayan Karabat, “Türkiye dünya fındık lideri ama hükümet yok! Fiyat garantisi, kooperatif desteği, öncül alım mekanizmaları ortada yok. Krizde pasif kalmak ulusal çıkarı zedeliyor” dedi.

“FINDIK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR”

Karabat, çözüm önerilerini de sıraladı: “Üretici kooperatifleri güçlendirilmeli, fiyat garantisi ve destek alımı mekanizmaları kurulmalı. Ferrero gibi büyük alıcılara uzun vadeli, bağlayıcı sözleşme zorunluluğu getirilmeli. Fındığı sadece hammadde değil, markalı ürün haline getirecek işleme kapasitesi artırılmalı.”

