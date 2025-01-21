Stres ile ilgili Psikiyatrist Abraham J. Twerski’nin Istakoz Hikâyesini çoğunuz biliyorsunuzdur. Aslında ıstakoz çok sert bir kabuğun içinde yaşayan yumuşacık bir hayvan; büyüdükçe bu sert kabuk ona dar gelerek sıkıştırmaya başlıyor.

Sıkışan, canı acıyan bu canlı kendini fazlasıyla baskı altında ve rahatsız hissettiği için sık sık kabuk değiştirmek zorunda kalıyor. Yumuşak haliyle çabucak avlanacağını bildiği için kendine bir kuytu köşe bularak yeni kabuğu olgunlaşıncaya kadar saklanmaya devam ediyor. Büyüdükçe sıkışan ıstakoz bunu yaşamı boyunca defalarca yapıyor çünkü ancak yeni kabuk üreterek büyümeye devam ediyor ki başka türlüsü mümkün değil..

Abraham J. Twerski, “ıstakozun büyümesinin nedenini onun rahatsızlık duyması” olduğunu söylüyor. Ve ekliyor, “eğer ıstakozların doktorları olsaydı her rahatsızlık hissettiklerinde doktora gidip onlara danışırlar, hiçbir zaman da kabuk değiştirip, büyüyemezlerdi. Çünkü ıstakoz kendisini rahatsız hisseder hissetmez doktora gidecek, doktor da ona birkaç ilaç, birkaç tavsiye vererek kendini iyi hissettirecek ve dolayısıyla sert kabuğuyla mücadele etmeyecekti. Mücadele etmediği içinde de büyüyüp gelişemezdi” diyor.

Ayrıca bundan yola çıkarak stresin zor zamanlarda harekete geçmek için bir fırsat olduğunu da vurguluyor. Twerski’nin de vurguladığı aslında stresin ya da baskılanma durumunun iyi tarafını görebilmek. Bu her zaman mümkün değil tabi.

İyi stres türlerinde yeni bir işe başlarken, bir şeyi başarmaya çalışırken, sınavlara hazırlanırken, heyecan verici bir ortama girerken..vs bu bizim işimize yarasa da özellikle akut stres durumunda faydadan çok zarara dönüşebiliyor. Beklenmedik olaylar, ciddi ekonomik mücadeleler, maddi zorluklar, ailevi problemler, ağır hastalıklar, ölüm…vs durumları kişiyi geliştirmek bir yana daha çok daraltan koşullar olabiliyor.

Önemli olan stresin sebeplerin iyi bilip bu doğrultuda doğru adımlar atabilmektir.

*Stres: Nedenleri, Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri*

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve genellikle insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları taleplere verdikleri tepki olarak tanımlanır. Bu yazıda, stresin nedenleri, etkileri ve başa çıkma yöntemlerine dair detaylı bir inceleme yapacağız.

*Stresin Nedenleri*

Stresin nedenleri kişiden kişiye değişebilir ve çeşitli faktörler bu durumu tetikleyebilir. Yaygın stres kaynakları şunlardır:

1. *İş Hayatı*: Yoğun çalışma temposu, iş yerindeki baskılar ve iş güvencesizliği gibi faktörler stresin önemli nedenlerindendir.

2. *Kişisel İlişkiler*: Aile, arkadaşlar ve romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çatışmalar stres oluşturabilir.

3. *Finansal Sorunlar*: Borçlar, düşük gelir ve ani masraflar, finansal stresin başlıca sebepleridir.

4. *Sağlık Problemleri*: Kronik hastalıklar, yaralanmalar ve diğer sağlık sorunları hem fiziksel hem de psikolojik stres kaynağı olabilir.

5. *Yaşam Değişiklikleri*: Taşınma, evlilik, boşanma veya yeni bir bebek gibi büyük yaşam değişiklikleri de stres yaratabilir.

*Stresin Etkileri*

Stresin etkileri hem fiziksel hem de duygusal olabilir ve uzun süreli stres ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

1. *Fiziksel Etkiler*: Baş ağrıları, mide sorunları, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi belirtiler görülebilir.

2. *Duygusal ve Zihinsel Etkiler*: Depresyon, anksiyete, öfke patlamaları, odaklanma sorunları ve unutkanlık gibi zihinsel ve duygusal belirtiler stresle ilişkilendirilebilir.

3. *Davranışsal Etkiler*: Uyku problemleri, aşırı yeme veya iştahsızlık, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi olumsuz davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir.

*Stres ile Başa Çıkma Yöntemleri*

1. *Egzersiz*: Düzenli fiziksel aktivite, stres hormonu seviyelerini düşürür ve endorfin salgılayarak ruh halini iyileştirir.

2. *Sağlıklı Beslenme*: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, bedenin stresle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur.

3. *Uyku Düzeni*: Yeterli ve kaliteli uyku, stresle başa çıkmada kritik bir rol oynar.

4. *Meditasyon ve Gevşeme Teknikleri*: Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi gevşeme teknikleri stresi azaltmada etkili olabilir.

5. *Sosyal Destek*: Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, duygusal destek almak ve paylaşmak stresi hafifletir.

6. *Zaman Yönetimi*: Etkili zaman yönetimi, görevleri önceliklendirme ve düzenli plan yapma, stresin azalmasına katkıda bulunur.

*Sonuç*

Elimizden bir şey gelmediği durumlarda kendimizle uyum içinde olmak, yapabileceğim her şeyi yaptım gönül rahatlığı ile yaklaşarak kendi dışımızda gelişen olayları olduğu gibi kabul etmek bizi biraz daha dengede tutacaktır diye düşünüyorum. Çözüm bizde değilse daha fazla kendimizi tüketmek, stres altında kıvranmak yersiz bir mücadele oluyor sonuçta…

Stres, hayatın kaçınılmaz bir parçası olabilir, ancak etkili başa çıkma stratejileriyle yönetilebilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve sosyal destek gibi yöntemlerle stresi azaltmak mümkündür. Stresle başa çıkmada en önemli adım, stres kaynaklarını tanımak ve bu durumla başa çıkmak için gerekli adımları atmaktır.

İstanbul Times - Mehmet Sebah Yiğit