Çok sayıda vatandaşın toplu olarak denize girdikleri sahilde Cankurtaran ekiplerinin de şaşkın bakışları arasında vatandaşların arasına girerek sahilden uzaklaşan hayvanlar vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.
İstanbul Times Haber Merkezi -Nurcan Kırcalı -Şile -İstanbul
Geçtiğimiz haftalarda aynı şekilde sahilde nereden geldiği belli olmayan atlar adeta korku yaratmış şimdiyse büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Şile plajlarında görüntülendi.
Bu durum karşısında vatandaşlar Şile sahillerinin nasıl olsa kontrolsüz olduğu yönünde yorum yaparken bazı vatandaşlarda “Güneşlendiler denize girip köylerine geri dönüyorlar” nasıl olsa kontrol yok çevreyi düşünen yok diyerek tepki gösterdikleri edinilen bilgiler arasında ..
İstanbul Times Haber Ajsnsj (İTHA) Nurcan Kırcalı - Şile
Editör: Hüseyin Çetiner