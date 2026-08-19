Neden Arnavutköy Öne Çıkıyor?

Arnavutköy, İstanbul Havalimanı'na yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ve hızla gelişen yerleşim alanlarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nın en hareketli ilçelerinden biri haline geldi. Yassıören, Hadımköy ve Baklalı gibi mevkilerde artan araç trafiği, gece-gündüz fark etmeksizin lastik patlaması, havasız lastik veya ani arıza gibi durumlarla karşılaşan sürücü sayısını da beraberinde getirdi.

Bu tabloya karşılık firma yetkilileri, bölgedeki mobil ekip sayısını artırarak İbrahim Halil Tanrıverdi liderliğinde yürütülen operasyonel yapının hız kazandığını belirtiyor. Şirketin öne çıkan çalışma prensibi, çağrı alındıktan sonra ortalama 20 dakika içinde sürücüye ulaşmayı hedefleyen hızlı müdahale modeli.

Yerinde Çözüm Anlayışı

Saflas'ın hizmet felsefesinin temelinde, aracı çekiciye yükletmeden sorunu olduğu yerde çözmek yatıyor. Lastik değişimi, lastik tamiri, bijon açma, sibop değişimi ve akü takviyesi gibi işlemler doğrudan sürücünün bulunduğu noktada gerçekleştiriliyor. Firma, şeffaf fiyatlandırma politikasıyla da dikkat çekiyor; sürücülere işlem öncesinde net bir maliyet bilgisi veriliyor.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren Arnavutköy lastikçi hizmeti, özellikle gece saatlerinde yaşanan arızalarda sürücülerin imdadına yetişiyor. Bölgede 7/24 kesintisiz olarak konumlanan mobil ekipler sayesinde, gündüz iş trafiğinde olduğu kadar gece geç saatlerde de aynı hızda müdahale sağlanabiliyor.

Kuzey Marmara Hattında Genişleyen Ağ

Firma, hizmet kapsamını yalnızca Arnavutköy merkezle sınırlı tutmuyor. Eyüpsultan'dan başlayıp İstanbul Havalimanı bağlantı yolları üzerinden Arnavutköy'e, oradan da Çatalca yönüne uzanan geniş bir hatta konumlanan mobil ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamında etkin bir kapsama alanı oluşturuyor. Bu sayede otoyolda uzun mesafe kat eden tır ve kamyon şoförlerinden, günlük iş seyahati yapan sürücülere kadar geniş bir kitleye ulaşılabiliyor.

Özellikle son dönemde talebin arttığı Arnavutköy mobil lastikçi hizmetinde, sabit bir servis noktasını beklemek yerine ekibin sürücünün bulunduğu konuma gelmesi, zaman kaybını en aza indiren bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Sürücülere Çağrısı

Saflas yetkilileri, bölgedeki sürücülere yol üzerinde yaşanabilecek lastik arızalarında panik yapmadan doğrudan iletişime geçmelerini öneriyor. Firma, İstanbul Avrupa Yakası genelindeki hizmet bölgeleri ve iletişim bilgilerine Saflas Oto Lastik Yol Yardım web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtiyor.

25 yılı aşkın sektör tecrübesiyle İstanbul'un kuzey aksında büyümeye devam eden firma, önümüzdeki dönemde de bölgedeki mobil ekip kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı.