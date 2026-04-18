NURİ ASLAN: “ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKMAK, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR!”

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarımsal üretimin en büyük maliyet kalemi olan mazot için çiftçilere sağladığı desteği 2026 yılında da artırarak sürdürüyor. Arnavutköy Boyalık Mahallesi’nde düzenlenen lansman töreninde, bölgedeki 88 traktör için toplam 8 bin 250 litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

“ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK, HUKUK ER YA DA GEÇ İŞLEYECEKTİR”

Törende sırasıyla çiftçi Süreyya Tuncer, Mahalle Muhtarı Tahsin Özdilek ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan birer açılış konuşması yaptı. Aslan, sözlerine İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladıktan sonra, gece saatlerine Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşmasına şu şekilde devam etti;

“KİMSE BU ÜLKEDEN DE BİZDEN DE UMUDUNU KESMESİN”

“Kıymetli muhtarlarım; dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2025 yılı faaliyet sunumunu gerçekleştirdik. Başarılı bir sunum oldu; yedi yılı, halkçı belediyecilik anlayışımızı, görevi hangi noktada devralıp nereye getirdiğimizi rakamlarla anlattık. Tarihi eserlerden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına kadar her detaya değindik. Nasıl engellendiğimizi, hatta cami yapımında bile önümüze nasıl set çekildiğini paylaştık. Sekiz saat süren uzun bir meclis oturumunun ardından dışarı çıktığımızda; Ataşehir Belediyesi'nin önünde ve Belediye Başkanımız Sayın Onursal Adıgüzel’in evinin çevresinde polislerin olduğunu öğrendik.

NURİ ASLAN: “ÇİFTÇİMİZİN BELİ MALİYETLER NEDENİYLE BÜKÜLÜRKEN BİZİM BUNA GÖZ YUMMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bu tür uygulamalar demokrasimize, ülkemizin geleceğine, Cumhuriyetimize, üretimimize ve sanayimize zarar vermektedir; birlik ve beraberlik ruhumuzu zedelemektedir. Ancak kimse bu ülkeden de bizden de umudunu kesmesin. Ne olursa olsun, sonunda biz başaracağız. Biliyorum ki bugünler geçecek. Yarın bu günleri birbirimize anlattığımızda, yapılan yanlışları üzülerek hatırlayacağız. Fakat unutulmamalıdır ki; güneş balçıkla sıvanmaz.”

“SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANININ GECE YARISI GÖZALTINA ALINMASINI DEMOKRASİ ADINA DOĞRU BULMUYORUM”

“Halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bir gece yarısı ya da şafak vaktinde gözaltına alınmasını demokrasi adına doğru bulmuyorum. Yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğüne olan güvenimiz tamdır. Adalet mutlaka tecelli edecek, hukuk er ya da geç işleyecektir. Şu sıralar aksaklıklar yaşansa da aslolan vicdanlarda adil olabilmektir. Dün göğsümüzü gere gere yedi yılımızı anlattık. İzlemeyenlerin o sekiz-on saatlik meclis oturumunu izlemesini tavsiye ederim. Yapılanlar ortada olduğu için kimsenin söyleyecek sözü kalmadı; çünkü gerçekler gizlenemez. İstanbul’u aldığımız noktadan taşıdığımız yer bellidir. Yedi yıldır İstanbul’da yaptıklarımız, iktidara geldiğimizde Türkiye’de yapacaklarımızın teminatıdır. Aydınlık yarınları heyecanla bekliyorum."

“ÇİFTÇİMİZİN BELİ MALİYETLER NEDENİYLE BÜKÜLÜRKEN BİZİM BUNA GÖZ YUMMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

“Ekrem Başkanımız 2019’da göreve geldiğinde, ‘İstanbul’un kırsalında tarım yapılacak’ dedi. ‘İstanbul’da tarım mı olur?’ diyenlere en güzel yanıtı sizlerin yanında olarak verdi. Biz biliriz ki, Bizim çiftçimiz çalışkandır, Bizim topraklarımız bereketlidir. Biz hep birlikte bir umudu ektik, yeşerttik ve büyütmeye devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki, hepimizin çok iyi bildiği gibi, son yıllarda ve hatta son günlerde de mazot fiyatlarında hızlı artışlar yaşanıyor. Tarımsal üretimin en temel girdilerinden biri olan mazot fiyatları çiftçilerimiz için inanılmaz bir maliyet haline geldi. Üreticimizin, çiftçimizin beli maliyetler nedeniyle bükülürken bizim buna göz yummamız mümkün değil.”

“2026 YILINDA İSE 2.778 ÇİFTÇİMİZE 247.825 LİTRE MAZOT DESTEĞİ SUNUYORUZ”

“Tam da bu nedenle belediyemiz tarihinde ilk kez 2022 yılında mazot desteği vermeye başladık. Mazot desteğimiz sayesinde üretimin her aşamasında çiftçimizin yükünü hafifletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 9 bin 458 çiftçimize toplam 963 bin 515 litre mazot desteği sağladık. 2026 yılında ise 2 bin 778 çiftçimize 247 bin 825 litre mazot desteği sunuyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki, tarım desteklenmezse tarımsal üretim azalır; üretimin azaldığı yerde gıda güvenliği tehlikeye girer.

Oysa bizim topraklarımız, doğru politikalarla, üretecek güce her zaman sahiptir. Bizim köklerimizde üretmek vardır. Bizim köklerimizde toprağa sahip çıkmak vardır. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık’ demiştir. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıysak, Savaştan sonra ülkemizi ayağa kaldırdıysak, Bağımsızlığımızı koruyabildiysek çiftçimizin payı büyüktür.”

“ÇİFTÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAK DEMEKTİR”

“Bizim için çiftçilerimize sahip çıkmak ülkemize sahip çıkmak demektir. Bizler de bugün, bu anlayıştan aldığımız güçle; çiftçimizi yalnız bırakmayan, onu üretimde tutan ve emeğini koruyan bir yerel yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağı koruyan, üreticiyi destekleyen, geleceğini güvence altına alır. Görüyoruz ki bu desteklerimiz devletimizin çeşitli kurumları tarafından da ilgiyle izleniyor ve aynıları hayata geçiriliyor. İstanbul’dan başlattığımız yerel kalkınma modelimizin dalga dalga yayılması bizleri mutlu ediyor. Biz öncü olmaya, örnek projeler üretmeye ve toprağa bereket katmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor; bereketli, kazançlı ve umut dolu bir üretim sezonu diliyorum. Halkın hakkını halka dağıtmamız gerektiğini şiar edinen Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

“EKREM İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Arnavutköy’de 65 yıllardır çiftçilik yapan Süreyya Tuncer de, “Büyükşehir’e teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Genç çiftçilerimiz var. İnşallah devam ettirirler. Biz de yetmiş dört yılı geçtik. Ama devam ediyoruz, bırakamıyoruz tabii” dedi. Mahalle muhtarı Tahsin Özdilek, “Bu destekler, biz çiftçiler için bir can suyu. O yüzden bizler için çok kıymetli. Bu kıymetli desteklerin artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

KIRAATHANEDE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Konuşmaların ardından Nuri Aslan, beraberindeki protokolle birlikte bir çiftçinin traktörüne mazot doldurdu. Daha sonra köy meydanında bulunan kıraathanede üreticilerle çay içerek onların sorunlarını dinleyen Aslan’ın programı köy meydanında çiftçilerle çektirdiği anı fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)