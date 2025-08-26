Başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşların glütensiz ekmek ve ürün ihtiyacını karşılayacak olan yeni tesisin açılışında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Bu gördüğünüz koskoca tesis, tüm ekonomik zorluklara ve zor şartlara rağmen, pandemiye rağmen, Ekrem İmamoğlu'na yaratılan engellemelere rağmen, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkına kattığı bir değerdir. Bu, sadece halk ekmek üreten bir fabrika değildir. Alın teriyle çalışan kardeşlerimizin de evlerine helal lokma götürmelerini sağlayan bir üretim tesisidir,” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Arnavutköy- İstanbul

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: BU KOSKOCA TESİS, EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL HALKINA KATTIĞI BİR DEĞERDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), projesi 2017’de hazırlanan, 2018’de yapımına başlanan, ancak yüzde 1 ilerleme sağlanabilen Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nı, 23 Temmuz 2022’de işletmeye aldı. Türkiye’nin ilk ‘ekşi maya ekmek üretim tesisi’ unvanını taşıyan, toplam ‘normal ekmek’ üretim kapasitesini 1,5 milyondan 1,8 milyon adete çıkaran ve 110 milyon Euro’luk bir yatırımla tamamlanan fabrikanın açılışı; önceki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 19 Mart sivil darbesi ile özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Fabrikaya, kente ilk halk ekmek fabrikasını 1978 yılında kazandıran, eski İstanbul Belediye Başkanlarından merhum Ahmet İsvan’ın adı verildi.

ASLAN, İMAMOĞLU’NUN SELAMINI ULAŞTIRDI:“KİMSE MERAK ETMESİN, HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Ürün gamını çeşitlendirmeye devam eden İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş., Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde glütensiz ekmek üretecek binayı hizmete aldı. Başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyacını karşılayacak binanın açılışı için tören düzenlendi. Tören; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Derya Atacan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, Aslan ve Atacan birer konuşma yaptı. Katılımcılara ve kamuoyuna haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri’de tutulan Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ulaştıran Aslan, “Ekrem Başkanımız, ‘Kimse merak etmesin, hizmetlerimiz devam edecek’ diyor” şeklinde konuştu.

“FABRİKAMIZA BU İSMİ, HALKÇI BELEDİYECİLİK MİRASINI İSTANBULLULARA YENİDEN KAZANDIRAN EKREM BAŞKANIMIZ VERDİ”

“Cumhuriyet’imizin bize ilk öğretisi, kimsesizlerin kimsesi olmaktır,” diyen Aslan, “Ekrem Başkanımız, 2019 yılında göreve geldiğinde bu öğretiyle işe koyuldu. Her yaraya merhem, her zorda olana deva olmak için yola çıktı. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullarda, İstanbul ailemizin sofrasına, sağlıklı ve ucuz ekmek ulaştırıyor olmamız da bunun en somut göstergesi. Bugün, bu ekmekleri üreten Halk Ekmek’in, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Binası’nın açılışı için bir aradayız.

Fabrikamız, 1978 yılında Halk Ekmek’i kuran, CHP’nin değerli ismi Ahmet İsvan’ın adını taşıyor. Fabrikamıza bu ismi, halkçı belediyecilik mirasını İstanbullulara yeniden kazandıran Ekrem Başkanımız verdi. Başkanımız, Halk Ekmek’e de büyük önem verdi. Büfe sayısını artırarak 39 ilçemize yaydı. Böylece daha fazla insan uygun fiyatlı ekmeğe ulaştı. Ulaşmaya da devam ediyor. Hatırlarsanız bu fabrika, Ekrem İmamoğlu Bey belediye başkanı seçildiğinde, yüzde 1-2 ilerleme şekliyle inşaat halindeydi.

Bu gördüğünüz koskoca tesis, tüm ekonomik zorluklara ve zor şartlara rağmen, pandemiye rağmen, Ekrem İmamoğlu'na yaratılan engellemelere rağmen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkına kattığı bir değerdir. Bu, sadece halk ekmek üreten bir fabrika değildir. Alın teriyle çalışan kardeşlerimizin de evlerine helal lokma götürmelerini sağlayan bir üretim tesisidir,” ifadelerini kullandı.

“BU FABRİKA, TÜRKİYE’NİN EN MODERN, EN BÜYÜK EKMEK FABRİKASI”

Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın açılmasıyla daha fazla ekmek üretilmesinin sağladığına ve istihdam kapısı oluşturduğuna vurgu yapan Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“İçerisinde bulunduğumuz bu fabrika, Türkiye’nin en modern, en büyük ekmek fabrikası. 78 binden fazla metrekarelik bir yerleşkede, 3 farklı üretim tesisinden oluşuyor. Günlük yaklaşık 1,8 milyon adet normal ekmek ve bir o kadar da çeşit ekmek üretim kapasitesine sahip. Her gün 1,2 milyon İstanbullunun sofrasına ulaşıyoruz. Hepsinin hayır duasını alıyoruz. Ne mutlu bize. Bugün, Türkiye’nin ilk seri glütensiz ürün üreticisi olan İstanbul Halk Ekmek iştirakimizle, herkesin sağlığına uygun gıdaya erişebilmesi için yeni bir adım daha atıyoruz.

Glütensiz Üretim Tesisi'mizi, sadece glütensiz ürünlerin üretildiği, bulaş riskinden uzak yeni binasına taşıyoruz. Bu modern tesisimiz günde on binlerce glütensiz ekmek, glütensiz nişastalı karışım ve glütensiz kurabiye üretimi yapacak. Böylece glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımız uygun fiyatlarla sağlıklı ürünlere ulaşacak.”

“EKREM BAŞKANIMIZ, İSTANBUL’UMUZA ÇOK DEĞERLİ HİZMETLER SUNDU”

“Halkın kaynaklarını halk için harcamak, baba ocağımız CHP’nin tüm neferlerinin devraldığı en büyük mirastır,” diyen Aslan, konuşmasını, “Bizim halkçı yönetim anlayışımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugün bir kez daha rahmetle andığımız Sayın Ahmet İsvan’a ve bugün hukuksuzca Silivri zindanında tutulan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na uzanan; sarsılmaz, uzun bir köprüdür. Bizim anlayışımızın temelinde eşitlik vardır. Halkın olanı, sadece ama sadece halkın faydası için kullanmak vardır. Ekrem Başkanımız, bu ilkeler ışığında İstanbul’umuza çok değerli hizmetler sundu. Tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bugün, çok sevdiği, halka hizmet görevinden uzakta tutulmaya çalışılıyor. Ve bizler, İstanbul’un muhafızları olarak, İBB olarak hız kesmeden, ara vermeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Binası, İstanbul ailemize hayırlı olsun,” sözleriyle noktaladı.



Konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Binası, resmen hizmete girmiş oldu. Aslan ve beraberindeki heyet, yeni tesiste incelemelerde bulundu.