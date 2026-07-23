İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN; “BİZİM İÇİN EN BÜYÜK İBADET HALKA HİZMET ETMEK, MİLLETE HİZMET ETMEKTİR”

Daha önce dışarıdan fason olarak tedarik edilen ekmeği, tost ekmeğini, tam buğday, tost ve çavdar ekmeği gibi katma değerli ürünlerin üretimini artık tamamen kurumumuzun kendi bünyesinde, kendi öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Öyle veya böyle; bu ülkenin sanayisini, işçisini, emekçisini, emeklisini, asgari ücretlisini ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet herkesi kapsayacak artık” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

İHE GENEL MÜDÜRÜ ATACAN; “ÜRETMEYE, GELİŞTİRMEYE VE YATIRIM YAPMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlı tarafından Hadımköy'de 23 Temmuz 2022 tarihinde hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı üretim tesislerinden biri olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası, üretim altyapısını büyütmeye devam ediyor.

“KURDELE KESTİĞİMİZ BU 3. HAT, İSTANBUL’UN GÜNLÜK 84 BİN ADET KAPASİTELİ YENİ TOST EKMEĞİ ÜRETİM HATTIDIR”

Seri üretimine başlanan 3. Üretim Hattı ile birlikte tost ekmeği üretimine geçen fabrika, saatte 4 bin kilograma ulaşan hamur işleme ve günlük 84 bin adetlik tost ekmeği kapasitesiyle İstanbullulara hizmet vermeye başladı. Fabrikanın 3. Etabı kurdele kesilerek yapıldı. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Bürokratları ve İstanbul Halk Ekmek emekçileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Derya Atacan ve Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan sırasıyla birer konuşma yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

“Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası 3. Üretim Hattımızın açılışına hoş geldiniz. Aslında bu bir hat gibi gözüküyor ama bir fabrika... Devasa bir yatırımın büyütülmesi şeklidir bu. Sanayiden anlayanlar bilirler ki ayrı bir bölümde ayrı bir üretim yapıyorsan bu artık ayrı bir fabrikadır. Yarın 23 Temmuz! Tam bu bu noktada 23 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının açılışını tam da burada gerçekleştirmişti. Tam 4 yıl sonra bugün ise fabrikamızın 3. üretim hattını, yani yan yana bitişikte baktığımızda Hadımköy’deki 3. fabrikamızı kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hani ‘vizyon’ diyorlar ya, işte vizyon böyle oluyor: Hayal kuruyorsunuz ve parça parça yapıyorsunuz.”

“İNANIYORUM Kİ ÇOK YAKINDA EKREM BAŞKANIMIZA VE TÜM YOL ARKADAŞLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ”

“Sizlere 2019’da İstanbul’u yeniden halkçı belediyecilikle buluşturan Ahmet İsvan geleneğinin sadık bir takipçisi olan, 5 yıldır İstanbul’u yönetip tüm Türkiye’de bir devrim yarattıktan sonra, tüm Türkiye’de ve İstanbul’da oy oranını çok ciddi şekilde artırıp 210 küsur olan belediye sayısının 420’ye çıkmasını sağlayan, 2024’le beraber 5 yıl içinde üç kez seçilmiş bir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız Silivri’de zindanda. İnanıyorum ki çok yakında Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza kavuşacağız. Onlar da bizlerle beraber olacak ve ülkeye hizmet etmeye devam edecekler.”

“AHMET İSVAN, HALKÇILIK İLKESİNİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİDİR”

“Köklü tarihimizde çok önemli şahsiyetler vardır. Bu isimlerden biri de şüphesiz Ahmet İsvan’dır. Aynı geleneğe mensup olmaktan onur duyduğumuz Ahmet İsvan, halkçılık ilkesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Milletin yanında olmak, halka hizmet etmek ne demek diye ilk Türkiye’de belediyecilik anlayışını sağlayan kişi Ahmet İsvan’dır.

Ahmet İsvan, yeni kurulmuş Cumhuriyet’in kısıtlı imkânlarıyla Amerika’da tarım üzerine eğitim alıyor. Bir vatan evladı Amerika’da çalışmayı bırakıyor, Avrupa’da çalışmak istemiyor ve geliyor. Bütün şartları, bütün önerileri reddediyor ve kendini Yalova’nın bir köyünde Türkiye’nin tarımını geliştirmek için feda ediyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün idealist ruhunu kuşanmış bir Cumhuriyet genci olarak kendi imkânlarıyla o dönem Türkiye’de bilinmeyen elektrikli kuluçka makinesini yapıyor.

Türkiye’de modern hayvancılığın önü açılıyor. 1973’te rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit’in yoğun ısrarıyla İstanbul Belediye Başkanı adayı oluyor, o da kabul ediyor, kırmıyor ısrarları. Yüzde % 63 gibi rekor bir oyla, oransal olarak... Tarihte en yüksek oy alanlardan biri Ahmet İsvan’dır. En çok oy alan kişi de Ekrem İmamoğlu’dur. Birisi oransal %63, birisi de 5 milyon civarında oyla Ekrem İmamoğlu’dur. Her zaman halkın yanında olan, halkçı belediyeciliğin öncülerinden Ahmet İsvan, artan ekmek fiyatlarına bakıyor ve fiyat tekelinin karşısında İstanbulluların sağlıklı ekmeğe erişmesi için Halk Ekmek Fabrikasını kuruyor. Bir daha söylüyorum: 1973’te aday oluyor,

1974 ya da 75’te, 70’li yıllarda Halk Ekmek Fabrikasını kuruyor. Lafla değil, icraatla halkçı belediyecilik bize ondan mirastır. Yani biz halkçı belediyeciliği, halka hizmeti, belediye başkanlığının halkla nasıl iç içe olduğunu Ahmet İsvan’dan öğrendik ve onu uygulamaya devam ediyoruz.”

“EKREM BAŞKANIMIZ GÖREVE GELDİĞİNDE AHMET İSVAN GELENEĞİNİ AYAĞA KALDIRMAK OLDU !”

“2019’da Ekrem Başkanımız göreve gelir gelmez ilk yaptığı iş, sahilleri halka açan, İstanbul’un talanına ‘Dur’ diyen, yoksul semtlere ilk kez hizmet götüren Ahmet İsvan geleneğini ayağa kaldırmak oldu. Aynı misyon ve vizyon devam ediyor. Hiç kimse bu ülkede kanunsuz, hukuksuz işlem yapamaz. Ne kadar bizi Silivri’de orada burada tutsanız da sonuna kadar mücadele edeceğiz Cumhuriyet’i korumak için. 1970’lerin Ahmet İsvan’ı halka nasıl ucuz ve sağlıklı ekmek sunduysa, Ekrem İmamoğlu da 2019’dan sonra bu şehirde Kent Lokantalarıyla,

Anne Kart’la, Halk Süt’le, Yuvamız İstanbul’larla halka hizmet etti. Ve halk da tabii kendine hizmet edeni hiç unutur mu? Vefasız mı Türk milleti? Tabii ki vefalı! Ve ilk seçimde, 2024 seçimlerinde tam 1 milyon 100 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu’nu ve yol arkadaşlarını İstanbul’da ve Türkiye genelinde göreve getirdi. Ve hatırlayın, 2024 seçimlerinin akşamı televizyonlarda şöyle yazıyordu: ‘Türkiye’nin %65’ini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazandı’ Ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Kazandık, bedel ödüyoruz; ödemeye de devam edeceğiz.”

“BİZİM İÇİN EN BÜYÜK İBADET HALKA HİZMET ETMEK, MİLLETE HİZMET ETMEKTİR”

“Dünyada benzeri görülmemiş, ilk kez yaşanan büyük bir pandemi süreci... Tedarik zincirleri kırıldı, ülkemizde devasa bir ekonomik kriz yaşanıyor. Tam 2018 Ağustos ayından itibaren 3,5 lirayken dolar, bugün 47 lira. 7 yıldır, 8 yıldır ülke büyük bir buhranın içinde. Böyle istikrarsız dönemlerde normalde ilk feda edilen, ilk vazgeçilen kim? Tabii ki halk olur. Ve halkın ekmeği olur.

Biz ise aksine... Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları olarak ‘Daha fazla halk’ dedik, ‘Daha fazla yurttaş’ dedik, ‘Daha fazla millet’ dedik. Bundan sonra da demeye devam edeceğiz. Bizim için en büyük ibadet halka hizmet etmek, millete hizmet etmektir. Biz bu kampüste de adımları teker teker büyük bir kararlılıkla attık. 2019 yılında teslim aldığımız Edirnekapı Fabrikasının kapasitesini tam 250 binden 800 bin adet ekmek üretir hale getirdik. Yani bir fabrikanın kapasitesini tam 3 kat artırdık. Yani 3 tane fabrika kurduk orada aslında.”

“ÇEŞİTLİ EKMEKLERİMİZLE 3 MİLYONUN ÜSTÜNDE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ”

“Yetinmedik. Temmuz 2022’de işte Ekrem Başkanımızın önderliğinde Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikasına dönüştürdük. Buradaki fabrikanın inşaatına başladık. Ve yarın aslında fabrikamızın kuruluş yıl dönümü. Bugün toplam normal ekmek üretim kapasitemizi İstanbul’daki fabrikalarımızla beraber tam 1 milyon 800 bine çıkardık.

Yani sırf sadece normal, bir fırında üretilen ekmeği üretsek günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretecek kapasitedeyiz. Çeşitli ekmeklerimizle 3 milyonun üstünde üretim kapasitesine sahibiz. Bir memlekete nasıl hizmet edilir, bir sanayi tesisi nasıl kalkındırılır, bir halka hizmet, ucuz hizmet, yoksulun yanında olmak, yetimin yanında olmak ne demek, dua almak ne demek; Halk Ekmek Fabrikasını gelsinler, ziyaret etsinler.”

“KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

“Hatırlarsınız; geçtiğimiz yıl bu şehirde yıllarca görmezden gelinen, fahiş fiyatlar altında ezilen çölyak hastası vatandaşlarımızın sesine de kulak olmuştuk, duymuştuk, onların yanında olmuştuk. Çünkü biz ne diyoruz, bizim pusulamız neydi, yolumuz neydi? Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Biz çünkü Cumhuriyet’in çocuklarıyız, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

İstanbul’da, Türkiye’de bundan sonra artık kimse kendini yalnız hissetmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Ekrem İmamoğlu var, onun yol arkadaşları var, bürokratları var, siyasi yol arkadaşları var. Kimse kendini yalnız hissetmesin, çünkü Cumhuriyet var bu ülkede. Vardiya başına 40 bin adet glütensiz ekmek üretim kapasitesine sahip, İstanbul’un en modern glütensiz ürünler binamızın açılışını da yine sizlerle birlikte gerçekleştirmiştik. O gün de çölyak hastalarımızı yalnız bırakmadık, bugün de durmuyoruz, bırakmayacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız.”

“KURDELE KESTİĞİMİZ BU 3. HAT, İSTANBUL’UN GÜNLÜK 84 BİN ADET KAPASİTELİ YENİ TOST EKMEĞİ ÜRETİM HATTIDIR”

“İşte bugün gururla kurdele kestiğimiz bu 3. hat, İstanbul’un günlük 84 bin adet kapasiteli yeni tost ekmeği üretim hattıdır. Daha önce dışarıdan fason olarak tedarik edilen ekmeği, tost ekmeğini, tam buğday, tost ve çavdar ekmeği gibi katma değerli ürünlerin üretimini artık tamamen kurumumuzun kendi bünyesinde, kendi öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Öyle veya böyle; bu ülkenin sanayisini, işçisini, emekçisini, emeklisini, asgari ücretlisini ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet herkesi kapsayacak artık. Bu yeni hattımızla birlikte Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının 1. hattında günlük 180 bin normal ekmek üretilecek, 2. hattında 800 bin adet Akdeniz ekmeği ve 3. hattında ise 84 bin adet tost ekmeği üretim kapasitesine ulaştık.

Kurabiye üretim binamızda vardiya başına 7 bin, glütensiz ürünler binamızda ise vardiya başına 40 bin adet glütensiz ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Tüm Marmara Bölgesi’nde herhangi bir belediye halkı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkânlarından, üretim kapasitesinden yararlanmak istiyorsa Halk Ekmek Fabrikamız, İSFALT’ımız, İSTON’umuz, İSBAK’ımız, Enerji A.Ş.’miz, bütün şirketlerimiz sadece İstanbulluların değil, bütün Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetindedir. Cumhuriyet’in kurumları olarak bizler bütün o Misak-ı Millî sınırları içindeki bütün coğrafyaya hizmet etmek için milletin emrindeyiz.”

“HER GÜN TAM 1 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞIYORUZ”

“2019’da 550 olan büfe sayımızı bugün tam 698 büfeye çıkardık. 244 bayimiz, ürün verdiğimiz 884 zincir marketimiz ve 1078 toplu tüketim noktamızla her gün tam 1 milyon vatandaşımıza ulaşıyoruz. Ürün çeşidimizi 51’den 59’a çıkardık. Tabii bu bir gurur meselesi. İnsan kendisiyle övünür mü? ‘Marifet iltifata tabidir.’ Kim marifetliyse biz de ona iltifat ediyoruz. Benim çalışma arkadaşlarım da marifetli, ben de onlara ‘Allah razı olsun’ diyorum. Teşekkür ediyorum bu yoldaki katkıları için. Bakınız, iddia ediyorum: Bugün New York’tan Londra’ya, Paris’ten Tokyo’ya gidin; belediyelerin çeşitli sosyal yardımlarını göreceksiniz. Ama İstanbul Halk Ekmek gibi halkın temel gıdasını üretiminden dağıtımına kadar üstlenip böylesi devasa bir ölçekte her sabah milyonlarca insana ulaştıran başka bir belediyecilik organizasyonu dünyada yok. Dolayısıyla bizim tek bir rakibimiz var bu saatten sonra dünyanın başkenti olarak, o da kendimiz. New York orada, Londra orada, İstanbul da burada. Gelen bir daha gitmek istemiyor. Buradaki belediyecilik anlayışını dinleyen gidip kendi seçim kampanyalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarını yapıyor.”

“ASLA İSTANBUL’UN ARKA MAHALLELERİNİ, GELDİĞİMİZ YERLERİ, MİLLETİMİZİ VE HALKIMIZI ASLA UNUTMAYACAĞIZ.”

“Bir metropolün ekmek ihtiyacının %10-15’ini tek başına karşılayan, kendi üretim tesisleriyle üretimden dağıtıma kadar tüm süreci yöneten başka bir kamu iştiraki dünyada yok. Eşsiz İstanbul, eşsiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Biz New York’un Food Banklarından Avrupa’nın sosyal marketlerinden çok daha ileri, onurlu bir dayanışma modelini yürütüyoruz. Kimseyi muhtaç hissettirmeden, mahallenin bakkalı gibi o samimiyette, büfelerimizde dünyaya örnek bir kamusal hizmet sunuyoruz. Asla ve asla İstanbul’un arka mahallelerini, geldiğimiz yerleri, milletimizi ve halkımızı asla unutmayacağız. Nereden geldiğimizi bileceğiz; onları yaşanabilir İstanbul’da yaşatabilmek için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz.”

"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

“Piyasadaki fahiş fiyat artışları karşısında vatandaşımızın bütçesini korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Serbest piyasada ekmek fiyatları her geçen gün zorlaşırken biz İstanbul Halk Ekmek olarak ürettiğimiz sağlıklı ürünleri fırın piyasasının çok altında, halkımızın doğrudan erişebileceği en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz. Nitekim geleneksel lezzetimiz olan 350 gramlık Ramazan pidelerimizi dahi piyasaya kıyasla %50 daha ekonomik bir şekilde, sadece 22,5 liraya vatandaşımızın sofrasına Ramazan ayında ulaştırdık. Halkımızın temel gıda masrafını düşüren bu kamusal üretim modelimizle toplamda halkımızın kesesine 1,5 milyar liralık devasa bir katkıyla 16 milyon İstanbullunun ev ekonomisini güçlendirdik ve koruduk. Yani düşünün, sadece Ramazan ayında 1,5 milyar lira İstanbullunun cebinde kalabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal destek sundu. Bunlar daha başlangıç fikirlerimiz ve uygulamamız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hani diyor ya: "Bak ki geçmişine geleceğini gör, 7 yılına bak ki ülkenin geleceğini gör."

“EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

“Üstelik biz sadece ucuz ekmek üretmiyoruz. Kurduğumuz onurlu dayanışma köprüsüyle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize yaklaşık 4,7 milyon adet normal ekmeği, 111 bin adet Ramazan pidesini ve bebeklerimiz için 95 bin adet bebek bisküvisini tamamen ücretsiz ve bedava olarak halkımıza ulaştırıyoruz. Bizim halkçı yönetim anlayışımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugün bir kez daha rahmetle andığımız Ahmet İsvan’a ve Ekrem Başkanımıza uzanan sarsılmaz, uzun bir köprüdür. Bizim anlayışımızın temelinde eşit yurttaşlık anlayışı vardır. Bizde eşitlik şarttır, Cenab-ı Allah kulunu eşit yaratmıştır. Bu eşitlik için çalışmaya devam edeceğiz. Bu muazzam dönüşümde bizlere liderlik eden, vizyon çizen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, emeği geçen tüm yöneticilerimize ve emekçi kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz İstanbul’u sizin aklınızla ve birlikte yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası 3. Üretim Hattının tüm İstanbul’umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.”

İHE Genel Müdürü Derya Atacan ise, “Bugün kurumumuz adına önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 50 yıldır İstanbul Halk Ekmek, bu kentin en önemli kamusal değerlerinden biri olarak vatandaşlarımızın güvenilir ve erişilebilir gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için üretim altyapımızı sürekli güçlendiriyor, yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 4 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üretimi güçlendirme vizyonuyla, yalnızca %1 seviyesinde tamamlanmış olarak devraldığımız Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı; 4 yıl gibi kısa bir sürede altyapısı ve üstyapısıyla tamamlayarak tam kapasiteyle üretim yapan modern bir tesise dönüştürdük. Bu süreçte Ahmet İsvan Fabrikamızda iki tane üretim hattını hayata geçirdik. Kartal'da bulunan kurabiye üretim tesisimizi, burada kendisine ait bir binaya taşıdık. Edirnekapı'da bulunan glütensiz tesisimizi ise bulaş riskinden uzak olacak şekilde Ahmet İsvan Yerleşkesi içerisindeki yeni binasına taşıdık” diye konuştu.

“ÜRETMEYE, GELİŞTİRMEYE VE YATIRIM YAPMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Atacan, “Bugün ise bu gelişimin yeni bir adımını atıyor ve 3. üretim hattımızı devreye alıyoruz. Günlük 84 bin adet tost ekmeği üretim kapasitesine sahip olan bu yeni hattımız, üretim gücümüze önemli bir katkı sağlayacak; aynı zamanda kalite standartlarımızı daha da güçlendirerek yeni ürün geliştirme çalışmalarımıza daha güçlü ve esnek bir altyapı kazandıracaktır.

Biz bu yatırımları sadece bugünü düşünerek değil, İstanbul Halk Ekmek'in geleceğini güçlendirmek ve vatandaşlarımıza kaliteli, güvenilir, erişilebilir ürünleri kesintisiz sunabilmek için gerçekleştiriyoruz.

Üretmeye, geliştirmeye ve yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a, tüm İBB yöneticilerimize ve bu binanın bizler için hazırlanmasını sağlayan özellikle Fen İşleri Daire Başkanlığımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek modern tesisin açılışı resmen yapıldı. Daha sonra Nuri Aslan ve beraberindeki heyet, gerekli hijyen önlemlerini alarak fabrika içindeki üretim bantlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)