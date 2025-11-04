Candaroğlu, aynı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025 yılı boyunca Arnavutköy’e 1 metrekare dahi asfalt sermediğini iddia ederek tartışmaları büyütmüştü.

Bu iddialara yanıt, hem İBB Meclis Üyesi hem de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olan CHP’li Uğur Dağ’dan geldi.

3 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen Arnavutköy Belediye Meclisi toplantısında, Uğur Dağ dikkat çeken bir protestoya imza attı. Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana Arnavutköy’de yaptığı asfalt çalışmalarına ilişkin detaylı rakamsal verileri içeren dosyayı tek tek AK Partili meclis üyelerinin masalarına bıraktı ama meclis başlamadan dosya Arnavutköy Belediyesi görevlileri tarafından masalardan toplatıldı!

Toplantı sonrası basına konuşan Dağ, hem yerel hem de büyükşehir yönetimlerine karşı dengeli bir duruş sergilediklerini belirtti.

Uğur Dağ açıklamasında, Arnavutköy Belediyesi’nin vatandaşın yararına yaptığı her projeyi desteklediklerini, ancak Belediye Başkanı Candaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında Arnavutköy’e asfalt göndermediği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Dağ, “Biz hiçbir zaman Arnavutköy Belediyesi’nin hakkını yemedik; ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de hakkını kimseye yedirmeyiz,” diyerek sözlerini sürdürdü.

Uğur Dağ, açıklamasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı Arnavutköy Belediyesi eliyle bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti. “Arnavutköy’de sanki İBB hiçbir çalışma yapmıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, oysa gerçekler belgelerle ortada,” diyen Dağ, CHP adına görev yapan 13 meclis üyesi olarak, bu tür yanıltıcı söylemlerle kamuoyunun manipüle edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

