12 Bin Yıllık Hitit Buğdayından Merkezefendi Ekmeği

Zeytinburnu Belediyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını’nda vatandaşlara ulaştırılan geleneksel siyez ekmeğinin üretim sürecini yerinde incelemek üzere Kastamonu’nun İhsangazi ilçesini ziyaret etti.

“Hitit buğdayı” olarak da bilinen ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan siyez buğdayı, İhsangazi’de yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Bölgede “kabulca” veya “kaplıca” olarak da adlandırılan ve coğrafi işaretle tescillenen siyez buğdayı, geleneksel yöntemlerle işlenerek Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Tarihi Merkezefendi Fırını’nda üretilen siyez ekmeklerinde kullanılan buğday da İhsangazi’den temin ediliyor. Zeytinburnu Belediyesi ekibi, ekmeğin hammaddesinin üretildiği tarlaları gezerek siyez buğdayını yerinde inceledi. Ardından buğdayın una dönüştürüldüğü taş değirmeni ziyaret ederek öğütme süreci hakkında bilgi aldı.

“Kullandığımız unu yerinde görmek istedik”

Tarihi Merkezefendi Fırını İmalat Şefi Umut Bayram, siyez buğdayının tarladan una uzanan yolculuğunu yerinde incelediklerini belirterek, “Siyez ekmeğimizde kullandığımız buğday ve unu yıllardır İhsangazi’den temin ediyoruz. Bu kez tarladan başlayarak taş değirmene kadar bütün süreci yerinde görmek istedik. Unumuzdan numunelerimizi de aldık. Geleneksel ve sağlıklı ekmekler üretirken kullandığımız hammaddenin nereden geldiğini bilmek ve üreticisiyle doğrudan temas kurmak bizim için çok değerli.” dedi.

“Siyezi geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyoruz”

İhsangazili siyez üreticisi de bölgede nesillerdir yetiştirilen siyez buğdayını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, “Siyez buğdayı bölgemizde nesillerdir yetiştiriliyor. Biz de mümkün olduğunca geleneksel üretim anlayışını koruyarak bu ürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada yetişen buğdayın İstanbul’da Tarihi Merkezefendi Fırını’nda ekmeğe dönüşmesi ve vatandaşların sofrasına ulaşması bizim için ayrıca kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Üretimin tarladan değirmene, değirmenden de Tarihi Merkezefendi Fırını’na uzanan sürecini takip eden ekip, kullanılan buğday ve undan numuneler de aldı. Böylece Zeytinburnu’nda vatandaşlara sunulan siyez ekmeğinin hammaddesinin yetiştirilme ve işlenme aşamaları doğrudan üretim yerinde incelenmiş oldu.

Tarihi Merkezefendi Fırını’nda geleneksel yöntemlerle hazırlanan siyez ekmeği, İhsangazi’de yetiştirilen siyez buğdayının taş değirmenlerde öğütülmesiyle elde edilen undan üretilerek Zeytinburnulularla buluşturuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)