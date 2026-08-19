MAHALLE ESNAFIMIZA ANAHTARIMIZI TESLİM EDER ACİL PARA LAZIM OLĞDUĞU ZAMAN ALIR İŞİMİZİ GÖRDÜĞÜMÜZ O GÜZEL İNSANLARI MARKETLERE KURBAN VERDİK…

Ülke genelinde on binlerce şubesi olan 3 harfli marketler kültürümüz açısında adeta bir sigorta görevi gören mahalle esnafımızı yok etme noktasına getirdi.

Bu marketler zaten gıdadan giysiye her türlü ürün satıyorlar. İki hafta sonra okullar açılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

En çok satılan okul ürünlerden üç beş tanesinin fiyatını bilerek uygun tutan bu marketler daha okulların açılmasına bir ay varken yoğun reklamlara başladılar.

Bu marketlerin alım yaptığı devasa büyüklükteki ürünleri hiçbir esnaf alamaz. Fabrikalar ve ithalatçılar ile özel pazarlıklar sonucu esnafın toptan aldığı fiyatların yarısına alarak esnafı varlığını sürdüremez hale getirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar.

O marketler sahipleri elbette para kazanmak için her şeyi satacaklar. Ancak yıllar önce bu büyük marketleri şehir dışına çıkarmak veya pazar günleri kapalı olmalarını sağlamak başta olmak üzere çok değişik formüller ileri sürülüyordu.

Ancak şu an bunların hiç birisi konuşulmuyor her zaman olduğu gibi yine büyük balık küçük balığı yedi.

BÜYÜK MARKETLERİN GÖZLERİ BİR TÜRLÜ DOYMAK BİLMİYOR

Kırtasiyecilere ve esnaflara önerimiz sizde bozulmayacak kokmayacak bir çok gıda ürünü ve bu 3 harfli marketlerin sattığı diğer ürünleri satarak ayakta kalmaya çalışın diyoruz.

Mademki yasada her kemin ne satacağı sınırlandırılamıyorsa esnafta ayakta kalmanın diğer yollarını bulmalıdır.

Oysaki on binlerce şubesi olan bu 3 harfli marketler gıda ve türevi ürünler satarak yine ayakta kalabilirler.

Ancak 11 ay boyunca okulların açıldığı ay iş yapma umudu olan esnafın satacağı ürünü 15 – 20 gün raflarına koyup esnafı mağdur edersen bu doğru ve adil bir iş olmaz.

Devlet bu işe bir şekilde düzen getirmelidir. Örnek vermek gerekirse bu 3 harfli marketlerin 12 ay boyunca raflarında tutukları ürünler dışında sezonluk olarak yaptıkları işlerin reklamları yasaklanabilir.

Milyonlarca esnaf var her birisi ortalama 3 kişi çalışa milyonlarca kişiye iş ilanı sağlayan esnafımız ayakta kalmalıdır.

3 harfli bir marketin şubesinde 3 veya 4 kişi çalışıyor yaptıkları ciro belki 30 kişi çalıştıran 10 esnafın cirosundan daha fazla olabilir.

Halk belki o marketten ürünü üç beş kuruş daha uygun fiyata alabilir ancak bir esnafın çevresine sağladığı maddi ve manevi diğer o üç beş kuruş ile ölçülemeyecek değerden daha büyüktür.

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Global dünyada ticaretin şekli değişti bunu esnaflar olarak kabul ediyoruz ve bu konuda hemfikiriz.

Ancak bu kadar keşmekeşlik ve sahipsizlik hiçbir dönemde yaşanmamıştır. Kırtasiyeciler Odamız haklarımıza ve sorunlarımıza yeteri kadar sahip çıkmıyor.

Sektörel bazda ürün gamımız bu kadar her tarafta satılmıyordu marketi ayrı satıyor alışveriş merkezleri ayrı satıyor kitap olayı ayrı bir keşmekeşlik. MEB Yardımcı kaynak okutulmayacak diyor öğretmen devletin verdiği kitabın içeriği boş diye istiyor kırtasiyeci satmak için alım yapmak istiyor bayilik sistemine takılıyor var da var.

Birçok esnaf kepenk kapattı ve bir devir o esnaflar açısından bitti. Bari geride e kalan esnaflar bitmesin diyerek baştan devletten akabinde halkımızdan yerel esnafına sahip çıkmasını istemenin dışında gazete olarak yapacağımız başka bir şey yok.

Alışverişin Yerel Esnafından yap Onlarda yaşamaya devam etsin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)