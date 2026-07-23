Çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarımıza öncülük edecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı’nı Karaburun Limanı’nda düzenlediğimiz lansman programıyla tanıtıldı..

Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Karadeniz’in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi. Sitemi sayesinde Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor.

Yapılan AR-GE çalışmalarıyla 60 kilovat kurulu güce ulaştırılan tesiste yıllık 184 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Üretilecek enerji ile Karaburun Sosyal Tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)