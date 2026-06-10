MURAT ONGUN YA İTİRAFÇI OLACAK YA DA İNTİHAR EDECEK DİYEREK BÜYÜK BİR TERBİYESİZLİK ÖRNEĞİ SERGİLEMİŞTİ…

Geçen süre içinde Murat Ongun ne itirafçı oldu nede intihar etti. Aksine zindan da olmasına rağmen yazdığı mektupları yapay zeka ile vidoya dönüştürüp ülke gündemine ışık tutuyor.

Rasim Ozan Kütahyalı atalarımızın güzel bir sözü vardır der ki kötü söz sahibine aittir. Bakınız o gün sağa sola ahkam keserken bugün siz yüz kızarıcı bir suç olan sanal kumara aracılık ettiğiniz gerekçesi ile tutuklanıp hapse atıldınız.

Osmanlı’nın güzel bir sözü var derki ;

“Şems-i Şitaya = Kışın Güneşine

Ekşi Nisa’ya = Kadının Ağlamasına

İltifat - ı Ümeraya = Devlet Büyüklerinin iltifatlarına hiçbir zaman güven olmaz demişler.

Siz ben devletin hafızasıyım benim dışımda devletin diğer bir hafızası da Devlet Bahçelidir diyerek bu tezinize sos yaparak ben ne halt yersem yiyeyim devlet bana dokunmaz diyerek sayısız yuvanın yıkılmasına sebep olan sanal kumar çetesi ile birlikte hareket ettiğiniz iddiası ile tutuklanıp hapse atıldınız.

ROK ne kadar zindan’ da kalırsınız bilinmez ama orada iken bile başta eşi evlatları olan bir insan olan Murat Ongun olmak üzere akla hayale gelmeyen yalanlar söyleyerek kul hakkına girdiniz. Acilen zindan da tövbe ederek kul hakkına girdiğinizi düşündüğünüz herkesten özür dileyin. Çünkü kimin ne zaman nerede olacağı belli olmaz.

Murat Ongun hakkında bir yerinizden uydurduğunuz yalanları atarken sizin de hapse gireceğinizi düşünseydiniz zindan da ve kendisini savunamayacak birisi hakkında ağır yalan ithamlarda bulunmazdınız.

Siz şu an cezaevinde olmayıp kendinizi savunacak bir konumda olsaydınız hakkınızda daha ağır ithamlarda bulunurduk.

Ancak biz önce insan sonra gazeteciyiz yazdığımız veya konuştuğumuz şeyler daha çok izlensin ve okunsun diye kimsenin hayatına dair ahkam kesmeyiz ROK.

O çirkin dilinizi artık düzeltin yaşınız arttık 45 yani yolun yarısını çoktan geçtiniz.

Bu haberde sizin çirkin diliniz gibi bir dil kullanmamız mümkün ancak biz sizin gibi zindanda olan birisi hakkında yalan yanlış şeyler söyleyecek ve yazacak değiliz ROK.

Tek temennimiz bu hapsin sizin için bir medrese -i Yusufiye görevi görüp eğer yine gazetecilik yapmaya kararlı iseniz daha temiz ve doğru bir dil ile kalp kırmadan işinizi yapmanızdır.

Burası etme bulma dünyasıdır ROK. Sen hapse girenlerin ailesi olduğunu düşünmeden dilin kemiği yok diyerek sağa sola yalanlarını sallarsan Allah bu vurdum duymaz hallerini sana yaşatmadan senin canı almaz ROK.

Aslında senin hakkında yazacak çok şey var ROK ama şu an RİNGO zorda olduğu için bu hakkımızı şartlar eşit olduğu bir dönemde kullanmak üzere bu kadarı ile yetinelim ROK kardeş.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)