ZEYTİNBURNU SİNOPLULAR DERNEĞİ VE ZEYTİNBURNU DERNEKLER FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET ÇAKIR GAZETEMİZE ŞUNLAR SÖYLEDİ

“ZEYDEF olarak ilçemizde halkımıza hizmet eden bütün sivil toplum kurulularımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İlçemizin seçkin ve ilkeli sivil toplum kuruşlarından birisi olan Zeytinburnu Erikli Baba Eğitim Ve Kültür Vakfı Başkanı kıymetli Dostum Dursun Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) genel merkezinde bizleri ziyaret ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Birlikteliğimiz ve kaynaşmamız adına ziyaretin güzel bir toplumsal dayanışmaya örnek olduğunu düşünüyorum.

Federasyonumuzun üyesi olmazlarsa bile ilçemizde hizmet veren bütün STK lar ile ilişkilerimizi güçlendirmek bizi ziyadesi ile memnun ve mutu eder.

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF)genel başkanı ve şahsım adına Nazik ziyaretleri için Dursun Aydoğdu Başkanıma ve kıymetli yönetimine canı gönülden çok çok teşekkür ederim“ şeklinde konuştu.

ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BAŞKANI DURSUN AYDOĞDU İSE GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Zeytinburnu Sinoplular Dernek başkanı ve aynı zamanda ilçemizdeki bir çok memleket derneğini çatısı altında barındıran Zeytinburnu Dernekler Federasyonu(ZEYDEF) başkanı değerli arkadaşım Mehmet Çakır başkanım ve yönetiminin içten misafir perverliği için kendim ve vakfım adına teşekkür ederim.

Zeytinburnu içesinde bulunan dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları olarak zaman zaman bir araya gelerek fikir alış verişi yapmak hem ilçemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz için yararlı olacağına olan inancım tamdır.

Bundan dolayı ilçemizde bulunan bir çok memleket derneğini bünyesinde barındıran Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) ilçemizin STK çatı kuruluşu olarak güzel bir hizmet yapıyor.

Mehmet başkanın çatı kuruluş olarak güzel fikir ve düşünceleri çok mühim yaz tatilinin bitmesi ile güzel işler yapacaklarına olan inancım tamdır.

Tekrar pisavirperverliği için Mehmet Çakır başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)