Mimaroba Büyük Atatürk Parkı’nda iki gün boyunca devam eden turnuvada 128 tavla tutkunu şampiyonluk için zarlarını attı. Dostluk, centilmenlik ve rekabetin bir arada yaşandığı turnuvada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Zarlar şampiyonluk için atıldı
Turnuvanın ilk gününde Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fuat Ökcü, turnuva heyecanına ortak olarak yarışmacılara başarılar diledi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi. Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu;
Şampiyon: Ertuğrul Kabaca
İkinci: Cezmi Kaya
Üçüncü: Süleyman Marangoz
En Çok Tur Atlayan Kadın Oyuncu: Esen Kobat
En Centilmen Oyuncu: Rüya Öztürk
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)