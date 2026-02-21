Şehidin ailesi ve çocuklarıyla sohbet eden Aksoy, “Bu güzel sofrada bir arada olmak, aziz şehidimizin fedakarlığını ve cesaretini bir kez daha yüreğimizde hissetmemizi sağladı. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin; bu vatana hizmet ederken şehit düşen tüm kahramanlarımızdan razı olsun” dedi.

Binlerce Esenyurtlu Aynı Sofrada Buluştu

Ramazan ayının ilk gününde binlerce Esenyurtlu, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Meydanda kurulan çadırda vatandaşlar hep birlikte oruç açarken, mobil ikram araçlarıyla iftara yetişemeyenlere de yemek dağıtımı yapıldı. Belediyenin üç farklı mahallede hizmet veren aşevi dağıtım noktalarında da iftarlık yemekler vatandaşlara ulaştırıldı. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhu Esenyurt’ta bir kez daha hissedildi; dualar edildi, oruçlar açıldı, gönüller aynı sofrada buluştu.

Geleneksel Ramazan Eğlenceleri İlgi Gördü

Teravih namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Karagöz ve Hacivat gösterileri ile illüzyon şovları özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Aileler keyifli bir akşam geçirirken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

“Ramazan’ı burada yaşamak çok başka bir duygu”

İftar programına katılan Fadime Kara, “Allah razı olsun. Çok iyi, çok güzel buldum” dedi. Erkan Özdemir ise “Ramazan’ı burada yaşamak çok başka bir duygu. Can Başkanımıza helal olsun” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da etkinlikten duyduğu memnuniyeti, “Çok güzeldi, çok eğlendik. Özellikle kızım için geldik. Güzel bir etkinlikti. Can Bey’i çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine” sözleriyle dile getirdi.

