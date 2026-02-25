SOKAKTA HALKIN İÇİNDE GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’İN HAZIRLAYIP SUNDUĞU GÜNDEM POĞRANINA KONUŞAN HASAN DALKILIÇ İLGİNÇ SEYLER SÖYLEDİ…

18 Yıldır siyasi sokak röportajı yapan İstanbul Times Tv kanalının tecrübeli sonucusu Hüseyin Çetiner Esenler 4 yol meydanında sokak röportajı yaparken esnaf ve halk ziyareti yapan CHP’nin 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde ilçe belediye başkan adayı olarak % 34 oy alarak bizde Esenler’de varız demiş oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenler - İstanbul

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M.TEVFİK GÖKSU KISA BİR SÜRE ÖNCE YARIN İBB SEÇİMİ YENİLENSE AK PARTİ OLARAK KAZANIRIZ DEMİŞTİ BU ÇIKIŞ İÇİN NE DERSİNİZ ?

Tevfik başkan 17 yıldır Esenler de Belediye başkanı. Bir mahallemiz hariç diğer bütün mahallerimizde ne yazık ki ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yok. Her sene ada bazlı bir mahallemiz dönüşüme girseydi busene kenet dönüşüm bitmiş olurdu.

Ekrem İmamoğlu 5 sene içinde 3 kez üst üste rekor oy alarak İBB başkanı oldu. Kendisi ve mesai arkadaşları birilerinin İmamoğlu’nu topal ördek yapacağız demelerine rağmen başkanımız bir taraftan ayı anda 10 metro inşaatı, diğer yanda AKP döneminde hiç olmayan kreş, öğrenci yurtları ve kent lokantaları açarak halkın neye ihtiyacı var ise onları hizmete alarak halkın yanında olduğunu göstermiş oldu.

Birileri baktılar ki topal ördek yapmak bir yana Ekrem başkanımız orjinal projeleri ile halkın gönlünü fethediyor bu seferde siyasi oyunlarla hakkında açmadıkları dava bırakmadılar.

Tevfik Göksu başkan İstanbul Büyükşehir Belediye bakanlığını kazanacağı hayali ile zaman harcayacağı yerde Esenler’in sorun ve problemleri ile ilgilenirse daha iyi bir iş yapmış olur.

CHP olarak nasip olursa Mart 2029’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde biz Esenleri de kazanarak halkımızı sosyal demokrat belediyecilik ile tanıştırmayı düşünüyoruz dedi.

7 DEN 77’YE HALKIN NASIL SEVGİLİSİ OLDU ?

Hasan Dalkıran şu an İBB’ sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) genel balkanı olan Dalkıran Esenler 4 yol meydanında halkın sevgisinden dolayı yürüyemez oldu.

Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çekme isteklerini kırmayan başkan’a gösterilen bu sevgiyi gören bir çok kişi helal olsun adam güzel bir izlenim bırakmış ki herkes fotoğraf çekmek istedikleri duyuldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)