Biz inanıyoruz ki; güçlü Türkiye’nin yolu güçlü üretimden, yerli ve milli sanayiden geçer. Alın terini, emeği ve değeri önceleyen her adım; bu ülkenin istiklaline ve istikbaline atılmış bir adımdır.

Ziyaret kapsamında; yatırım, istihdam ve kalkınma başlıklarını istişare ettik. Ekonomiyi sadece rakamlarla değil, değerlerle birlikte büyütmenin önemini bir kez daha vurguladık.

AK PARTİ 23 Yılda Ne Getirdi Ne Götürdü ?
Birlikte, bu ülke için, değerlerimiz için, daha nice başarılara ve hedeflere yürümeye devam edeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)