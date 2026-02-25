Biz inanıyoruz ki; güçlü Türkiye’nin yolu güçlü üretimden, yerli ve milli sanayiden geçer. Alın terini, emeği ve değeri önceleyen her adım; bu ülkenin istiklaline ve istikbaline atılmış bir adımdır.

Ziyaret kapsamında; yatırım, istihdam ve kalkınma başlıklarını istişare ettik. Ekonomiyi sadece rakamlarla değil, değerlerle birlikte büyütmenin önemini bir kez daha vurguladık.

Birlikte, bu ülke için, değerlerimiz için, daha nice başarılara ve hedeflere yürümeye devam edeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)