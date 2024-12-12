Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını üst üste 8 kez yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Merkez Bankası’nın 8 ayın ardından faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentisini paylaşan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Merkez Bankası 100 ile 200 baz puan arasında bir düşüş yapacak. Hem düşüş isteyenler için ‘faiz düşüşü yaptım’ diyebilecek. Düşüş istemeyenler için ise 100-150 baz puanlık düşüş çok ciddi bir şey değil. Böylece iki tarafı da idare etmiş olacak” dedi.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın aralık ayı toplantısı öncesi Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a konuştu. Babuşcu, Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararına ilişkin “İki olasılık var. Biri faizin sabit kalması, diğeri faizi düşürmek. Artırma en azından şu an için söz konusu değil. Ekonomik verilere baktığımızda enflasyon henüz düşüş sürecine çok net bir biçimde girmiş değil. Bu açıdan baktığımız zaman Merkez Bankası’nın faizi düşürmemesi gerekiyor. Belki birkaç ay faizi sabit tutmasında yarar var” dedi.

Küçük işletmeler ve bireyler açısından durumu değerlendiren Babuşcu, “Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle küçük işletmeler, kobiler, bireyler kredi borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Bireyler ihtiyaç kredilerini ve kredi kartını ödemekte zorlanıyorlar. Küçük işletmeler ise bankadan çektikleri ticari kredileri ödemekte zorlanıyorlar. Onlar açısından bakıldığı zaman faizin düşürülmesi gerekiyor. Çünkü maliyetler çok yüksek. Şu an yüzde 60’ın altında kredi kullanamıyorlar” diye konuştu.

“150 ile 200 baz puan arasında faiz indirimine gidecek”

Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentisini paylaşan Babuşcu, şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası kendi isteğiyle hareket ettiği takdirde faizi düşürmeme yönünde hareket edecektir. Ancak küçük işletmeler yönündeki toplumsal baskı siyasetçiyi de etkiliyor. Siyasetçi faizin düşürülmesini istiyor. Merkez Bankası ikisinin arasında kalacak. 100 ile 200 baz puan arasında bir düşüş yapacak. Hem düşüş isteyenler için ‘faiz düşüşü yaptım’ diyebilecek. Düşüş istemeyenler için ise 100-150 baz puanlık düşüş çok ciddi bir şey değil. İki tarafı da böylece idare etmiş olacak. Benim beklentim 150 ile 200 baz puan arasında faiz düşüşüne gidilmesi.”

“Faiz yüzde 40’ın altına düşecek”

Babuşcu, faiz indiriminin bankalar açısından olumlu yansıması olacağını belirterek “Faiz düşüşü bankaları her zaman olumlu etkiler. Bankaların, topladıkları kaynaklar kısa vadeli, kullandırdıkları uzun vadeli olduğundan faizlerin düşüş sürecinde faiz marjları açılır. Portföylerindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) değeri artar. Kredi müşterileri faiz düşünce daha kolay öderler. Batık kredi oranı azalır. Bankaların kârlılıkları artar. O nedenle önümüzdeki yıl banka kârları ciddi boyutta yükselecektir. Ancak aralık ayındaki 100-150 bazlık faiz düşüşünün çok bir etkisi olmayacaktır. Ocak ayından itibaren faiz düşüşleri devam edecektir. Ben haziran ayının sonunda faizin yüzde 40’ların bile altına düşmesini bekliyorum. Süre gelen faiz düşüşleri bankacılık sisteminin kârını artıracaktır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: https://www.elipshaber.com/ prof-dr-babuscu-acikladi- merkez-bankasi-faiz- indirimlerine-baslayacak-mi