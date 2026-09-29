75 hissede ise değer kaybı yüzde 50’yi aştı. Pozitif fiyatlanan hisse sayısı 50’de kaldı. Kayıp endekslerin tamamına yayıldı. Fon krizinin patlak verdiği tarihten önceki hafta sonundan dünkü kapanışa kadar borsa şirketlerinin toplam piyasa değerinde 3 trilyon 987 milyar TL kayıp yaşandı.

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Fon skandalı soruşturmasında 45 şirket ve 19 fonun mal varlığı üzerindeki tedbirler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun talebi üzerine kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyon kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik’in 10 yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı; 8 kişi gözaltına alındı. İncelemelerin gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlıkları üzerinden sürdüğü açıklandı.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon kriziyle ilgili Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlarının sunum yaptığını belirtti. Ekonomi kurmaylarıyla bugün bir araya geleceğini açıklayan Erdoğan, “Gereken her türlü adım atılacak" dedi.

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Beyaz eşyada iç satışlar canlandı. Sektörde zorlu koşullar sürerken ağustos ayında iç satışlar yıllık bazda yüzde 8 arttı. Ocak-Ağustos 2026 döneminde üretim yüzde 13, ihracat yüzde 18 geriledi. İç satışlardaki düşüş yüzde 4 ile daha sınırlı kalırken toplam satış hacmi yüzde 13 azalarak 17,45 milyon adede geriledi.

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Türkiye’nin modern dönemde tasarım ve üretimini gerçekleştirdiği ilk insanlı eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle ilk 2 uçak teslim edildi. 2028 sonuna kadar toplam 55 HÜRKUŞ-2’nin teslim edilmesi planlanıyor. Uçakta yerlilik oranının yüzde 80’e ulaştığı belirtildi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İhracat Pazar Monitörü ağustos sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi aylık bazda yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 100 oldu. Endeks böylece uzun dönem ortalamasına geriledi. Pazar Dayanıklılık Endeksi ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,7 artışla 100 olarak hesaplandı.

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Gaz piyasasında kış gelmeden gelecek yılın mücadelesi başladı. ABD-İran savaşı nedeniyle Körfez’den LNG sevkiyatının aksaması, Avrupa’nın depolarını doldurma çabasını zorlaştırırken dünyanın iki büyük alıcı bölgesini aynı kargaların peşine düşürdü. Vadeli fiyatlar, arz sıkışıklığının kışla sınırlı kalmayabileceğine, yüksek fiyat ve tedarik riskinin gelecek yaza kadar uzanabileceğine işaret ediyor.



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Avrupa Birliği, silahlı saldırı eşiğinin altında kalan ancak Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehdit eden “hibrit” faaliyetlere karşı ortak yanıt geliştirmeye hazırlanıyor. AB savunma bakanları, Avrupa Komisyonu’nun önerdiği yeni Acil Güvenlik Protokolü’nü görüşürken mekanizmanın NATO’nun 4. Maddesi kapsamındaki istişarelere benzer şekilde çalışması planlanıyor.

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- TÜİK, 10:00’da eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi verilerini yayımlayacak.



- BDDK, 14:00’te ağustos ayı Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu verilerini açıklayacak.



- ABD’de 17:00’de eylül ayı Güven Endeksi açıklanacak.

