Basın danışmanları Ne İş Yapar ?

Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’un 39 ilçesi mevcut. Bazı ilçelerimizin nüfusu Anadolu’da ki onlarca ilden daha büyük .

Bir örnek vermek gerekirse Esenyurt ilçemiz nüfus olarak Türkiye de ki 57 ilden daha büyük.

İstanbul’un en az nüfuslu ilçesi bile Anadolu’da ki bir çok ilden daha fazla nüfusa sahip olduğunu biliyorum.

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin devasa 2025 tahmini bütçeleri kısa bir süre önce meclislerinden geçerek onaylandı. Hayırlı ve uğurlu olsun.

1989 yılından bu yana Gazete ve matbuat alemimin içindeyim.

6 Şubat 2008’den bu yana da yani tam 17 yıldır da kendi gazete,haber portalı ve Tv.lerimizin imtiyaz sahibiyim. (Sokak Röportajı)

Kuruluşumuzun ilk yıllarında belde ve ilçe belediyelerimizin bir çok basın danışmanı görevleri gereği İstanbul’da çıkan gazete,haber portalı ve çok başarılı bir şekilde sokak röportjları yapan mecramızı arar haberimizi yayınlar mısınız, nasıl birbirimize yararlı olabiliriz sorusunu soruyorlardı .

Devasa bütçeler yöneten Belediye başkanları bir nevi kendilerini kral, yardımcıları ,müdürleri ve basın danışmanları da kendilerini o halka içinde gördükleri için kimseyi pek ciddiye almadıklarını düşünüyorum.

Bu düşünceye bir günde varmış değilim. Bu 35 yıllık matbuat hayatımda süzülüp gelen bilgi birikimim sonucu bu düşünceye vardım.

Ey basın danışmanı arkadaşım,kardeşim dostum,senin şu an bizim kendi sosyal medyamız var ve kendi çalışmalarımızı burada zaten duyuruyoruz neden bir yerel gazeteye,haber portalına veya sokak röportajı yapan bir kanala ihtiyacımız olsun dediğinizi duyar gibiyim.

Bu düşünce çok hatalı ve yanlış hayatta herkesin herkese ihtiyacı var. Yalnızlık sadece ALLAH’a mahsus olan bir şey.

İnsanın olduğu yerde sorun sıkıntı ve problem bitmez. Belediye başkanlarımız ne kadar adil doğru ve güzel çalışırlarsa çalışsınlar mutlaka bu çalışmalardan memnun ve hoşnut olmayalar olabilir ve bu da gayet normaldir.

BAŞKANLARIN basın danışmanları akıllı binalarında gününü gün ederken hangi gazete ve haber portalı ilçe bazlı, hangisi İstanbul’un 39 ilçesine hitap ediyor, hangisi ülke geneline yayın yapıyor araştırmasını bile yapmayı gerekli görmüyorlarsa burada ciddi bir eksiklik var demektir.

Bu eksiklik basın danışmanının mı yoksa işini hakkı ile yapamayan meslektaşlarımıza mı ait onu tam manası ile bilemedim.

BİZDE DE EKSİKLİK VAR

Biz basın mensuplarına her belediye ile alakalı birçok şikayet ve eleştiri geliyor. Aslıda araştırmacı ve adil birer basın mensubu olarak haber ihbar hatlarımıza gelen her türlü şikayet,eleştirileri o ilçeye gidip işin uzmanları ile konuyu irdeleyip haberin aslı var mı yok mu araştırıp sağlam bilgiler elden ettikten sonra haber,video çalışması yaparak insanlarımızın haber alma hakkını sağlamış oluruz.

Biz de basın mensupları da işini olması gerektiği gibi ilmi esaslara göre yapsa her şey daha güzel olacak gibime geliyor.

İki örnek vermek isterim; 31 Mart Yerel yönetim seçimleri öncesi Ak Partide olan Beykoz ve Gaziosmanpaşa belediye başkanları yerel basını adam yerine koyup emeklerine saygı duysalardı % 2000 eminim ki Belediye başkanlığı kaybetmezlerdi.

Diğer örneğimi de CHP ile alakalı vermek istiyorum ki ne demek istediğim daha net anlaşılsın.

CHP’ İstanbul’da bir çok ilçe belediye başkanlığını seçmen sayısına göre çok az bir oy ile farkı ile kaybetti.

Mesela Zeytinburnu ilçesinde Meclis çoğunluğunu 500 oy ile,ilçe belediye başkanlık seçimini de 5.085 oy ile kaybetti.

Rakibinden 2.600 oy alsa belediye başkanlık seçimini kazanacaktı.Yerel medya ile biraz daha fazla çalışma ortamı yakalasaydı sizce de burada seçim sonucu değişmez miydi ?

FATİH İLÇESİNİ MİNİK BİR ŞEKİLDE İRDELEYELİM

Fatihte Oy Kullanacak Toplam Seçmen Sayısı : 262.108

Sandığa Gidip Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 199.892

Oy Kullanmaya Gitmeyen Seçmen Sayısı ise : 62.215

Ak Parti adayı M. Ergün Turan % 45.55 İle 91.917 Oy aldı

CHP adayı Mahir Polat % 43.76 ile 84.588 oy aldı

Yeniden Refah Partisi Halit Özkaratşoğlu% 2.66 ile 5.52 oy aldı

Zafer Partisi Hande Karacasu % 2.36 ile 4.577 oy

Saadet Partisi Mehmet Yaraoğlu % 0.98 ile 1.909 oy aldı

İyi Parti Barbaros Hayrettin Mahiroğulları % 0.9 ile 1.745 oy aldı

En çok oy alan ilk İki parti olan Ak parti ve CHP arasındaki oy farkı sadece 7.329 Seçmendir.

CHP Fatih adayı Mahir Polat ilk belli olan belediye başkan adayı oldu. Basın ile Topkapı Eresin otelde bir araya geldi.

Orada Basın işini takip ettiğini söylenen hanımefendiye biz sokak röportajları,gazete ve haber portallarımız ile her gün ciddi bir kitleye ulaşıyoruz ve uygun bulması halinde Mahir bey ile de çalışmak isteriz talibimizi söylemiş idik.

Tamam dediler ama defalarca ne yapıyoruz diye sorduk ama bir türlü bizimle iletişime geçip biden yararlanmayı düşünmediler ve seçimi kaybettiler.

Fatih’in seçme yoğun 10 mahallesinde sokak röportajı yapsaydık ve Mahir beyin ekibi bunları iyi bir şekilde işleyip kullansaydı Vallahi de billahi de en yakın rakibi ile arasında olan 7.329 oy farkının yarısı kadar oyu yani 3.670 oyu rakibinden bizim sokak röportajlarından faydalansaydı alıp şu an başkan Mahir Polat olabilirdi.

Bu örneği Ak Parti’nin kalesi gibi görünen Fatih üzerinden verdim ki meramın daha net anlaşılsın.

Daha önce bazı ilçelerde sokak röportajı yaparak halk’a belediye başkanınızdan memnun musunuz değimlisiniz diye sormuştuk 1.senelerini dolmaya 3 ay gibi bir süre kaldı çok yakında İstanbul’un 39 ilçesinde halk’a seçmen’e Belediye başkanınızdan memnun musunuz değimimsiniz diye soru soracağız ve 190 bin abonesi olan ve 200 milyon kez izlenmesi olan İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalımızda yayınlayacağız.

Bizi basın olarak kahvaltıya davet eden Mahir beyin ekibi ne yazık ki fikir ve önerilerimize önem verselerdi teklifimizi başkan adaylarına iletirlerdi ve bugün kazanan taraf onlar olabilirdi.

Biz İstanbul Times Medya Grubu olarak İlk siyasi sokak röportajlarını 2010 yılında yaparak siyasi sokak röportajlarının öncüsü olan bir kurum olarak hiç kimse bizi para buldukça 3/5 bin gazete basan bir mahalli gazete ile bizi karıştırmasınlar.

Basın danışmalarına da seslenmek isterim lütfen İstanbul geneline saygın yayın yapan gazeteleri araştırsınlar ve işini doğru dürüst yapanlar ile iletişime geçin tavsiyesinde bulunmak isterim…

Keşke İstanbul’da vazife yapan 39 Belediye basın danışmanı ile tanışmış olsaydım.

Olan oldu geçen geçti kısa bir süre sonra 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü kutlanacak.

İstanbul Geneline yayın yapan gazete sayısı bir elin parmağı geçmez. Basın danışmanları Platformu vardı halen var mı bilmem ama var ise zararın neresinden dönersek kardır misali 2025’in ilk 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bir araya gelirsek ben kendi adıma mutlu olurum.

İşte Yaptığımız Sokak Röportajlarından Birkaç linki:

https://www.youtube.com/watch?v=0dxgAfnes8w

https://www.youtube.com/watch?v=Z0axn4wuP48

https://www.youtube.com/watch?v=S3snhCNku3k

https://www.youtube.com/watch?v=YwdESVF_7_M

https://www.youtube.com/watch?v=t3G91deXMSI

https://www.youtube.com/watch?v=50Qx9kfcqyw

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner