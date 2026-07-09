HALK İKTİDAR VE MUHALEFETİN ÜLKE YARARINA SİYASET YAPMASINI SAĞLAYABİLİR

İster iktidar seçmeni olsun isterse de muhalefet seçmeni genel başkanları ve parti yöneticilerinin ilime, bilime, hak, hukuk ve adalete ters bir konuşma yaptıkları zaman bu nefislerinin hoşlarına gitse bile sayın genel başkanım veya sayın vekilim bu yaptığınız hamasi ve yanlış konuşmanın ülkemize ve bizlere bir yararı yok lütfen daha kapsayıcı ve toparlayıcı bir konuşma yapın diye zorlarlarsa işler rayına girer.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Haber: İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin ÇETİNER

SEÇMEN SİYASETÇİLERİ DEĞİL KENDİSİNİ HESABA ÇEKMELİ,ÇÜNKÜ AYET AÇIKÇA OTRADA SİZ NEYE LAYIKSANIZ ONUNLA YÖNETİLİRSİNİZ…

Hepimiz sürekli başımızdaki idareciler iyi değil diye eleştiriyoruz. Hiç birimiz eğer biz iyi olsaydık içimizden çıkan idarecilerimizde iyi olurdu sorusunu kendimize sorup cevabını bulsaydık bugün Ekonomimiz, adaletimiz, tarımımız, hayvancılığımız bu kadar kötü olmazdı.

RA’D SURESİ 11.AYET’TE DİYOR Kİ;

“Bir toplum kendisinde bulunan bozulmuş, inancını, ahlakını ve davranışlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez” diyor. Çevrenize bakın hiçbir kimse ben doğru, dürüst ve adil sosaydım içimden çıkan cumhurbaşkanı, bakanlar vekiller, valiler, kaymakamlar, savcılar, hakimler özetle tüm idareciler üç aşağı beş yukarı benim gibi olurlardı demediği sürece bizim değişip gelişmemiz mümkün değildir.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARTIK BOŞ KONULAR İÇİN KAVGA ETMESİN

Ülkemiz dünyada en yüksek enflasyonun olduğu ilk üç ülke içinde yer alıyor. Dünya Sefalet endeksinde Venezuela ve Sudan’dan sonra Türkiye 3.sırada yer alıyor. 6 Milyon emekli 20 bin TL Maaş alıyor.

İstanbul’da kiraların en ucuz olduğu ilçede bile bodrum kat 70 -80 m2 lik evlerin kirası le 30 bin TL den aşağı değilken iktidar ve muhalefetin başka şeyler konuşması doğru değildir.

Türkiye’de 4 kişilik bir aile için Açık sınırı 35 bin TL, yoksulluk sınırı da 114.500 TL yani 10 milyondan fazla emekli ve bir o kadarda asgari ücretli insanımız AÇLIK sınırı olan 35 bin TL den aşağı maaş alıyor.

TBMM’de 600 vekilin içinde büyük çoğunluğu 200 bin TL emekli maaş ve 300 bin TL de vekil maaş alırken 30 milyon vatandaşın aldığı maaş 35 bin olan açlık sınırından daha az olan bir ülkede idarecilerin HARAKİRİ YAPMALARI GEREKEMEZ Mİ ?

Hadi harakiri bizim kültürümüzde ve dinimizde yok diyelim. Bizde de komşu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerifi var.

Hiçbir siyasetçi topu taca atmamalı. Kısa bir süre önce İstanbul-Pendik’te sokak röportajı yaparken 35 sene ayakkabı fabrikasında çalışıp emekli olan Emin Varol isminde bir vatandaş bize konuştu.

Aynen şunları söyledi son 4 sene önceye kadar emekli maaşımın % 15’i ile kiramı ödeyip kalan % 85’i ile de yarı aç yarı tok hayatımı idame ediyordum. Ancak konut kira fiyatları aşırı bir şekilde arttığı için evimden çıktım şuan sokakta kalıyorum dedi.

Bizde 35 sene çalışmışsınız neden o zaman bir ev satın almadınız diye sorduk. Aynen şunu söyledi 17 milyondan fazla emekli var Türkiye’de.

Bunların içinde 16 milyon kişi evini alabilmiş olsun. Evini alan kişi almayana göre daha rahat bir hayat sürsürün ama hükümetin devletin benim gibi ev alamayan kişilerinde daha önce olduğu gibi emekli maaşı ile geçinebilmesi gerekmez mi diye sordu.

Konuşmasının devamında ben ev alamadığım için suçluyum tamam peki ekonomiyi bu hale getirenlerin hiç mi suçu yok diyerek isyan etti.

EY İKTİDAR VE MUHALEFET TİTREYİN KENDİNİZE GELİN…

Halkınız fakru zaruret içinde yaşam mücadelesi verirken sizin oy hesabı ile bir birinize çelme takmaya gayret etmenizi gören seçmen demokrasi ve adalete olan güvenini kaybediyor.

Yapmanız gereken en önemli şey bir emeklinin İstanbul’un her hangi bir ilçesinde tek veya eşi ile beraber yaşayabileceği bir ortama kavuşturmak için çareler arayın.

Bu sizin işiniz. Ak Parti 2002’de iktidar olduğu zaman ekonomik bunalım ve kriz vardı. O zaman Enflasyon % 31 idi. Bugün TUİK’ in baskılarına rağmen enflasyon % 33 küsür.

Mustafa Kemal Atatürk 1923’de Cumhuriyeti ilan etti 1938 yılına kadar 15 yıl kendisi idare etti.

CHP 1950’den sonra tek başına iktidar olmamış bazı iktidar partisi mensupları CHP’nin çakılı tek çisi yok diyerek sorgulamayan kendisine bağlı seçmeni kin ve nefret ile dolduruyor. Oysaki Atatürk sadece 15 yıl devleti yönetmişti.

CHP’nin 2.Genel başkanı 2.başbakanı ve 2.cumhurbaşkanı İsmet paşa da 1950’ye kadar Türkiye cumhuriyetini yönetmiş. İki Paşa’nın toplam saltanat süresi 27 yıl olmuş. Yeni Ak Parti’nin sürresi ile eşit bir dönemde ülkeyi yönetmişler.

Paşa 7 düvele karşı savaşmış ve ülkeyi kurmuş o şartlar altında Demir çelik fabrikaları, Şeker fabrikaları, Basma kumaş fabrikaları, Tekel fabrikaları başta olmak üzere 45-50 arasında büyük fabrika kurmuşlar.

CHP’nin en önemli icraati Türkiye Cumhuriyeti kurmuş olmasına rağmen çok rahat bir şekilde CHP’nin bu ülkede çakılı tek çivisi yok derken utanmıyorlar.

Oysa ki CHP Türkiye Cumhuriyetini kurmasaydı belki bugün 15 Murat’ın oğlu padişah olacaktı.

CHP’ye de bir çivi çakmadı diyenler Osmanlı’nın tebası olarak yaşamlarına devam edeceklerdi.

Bugün makam mevki sahibi olanların hiç birisi muhtemelen yerlerinde olmayacaklardı.

Ak Parti’de 2002’den 2028 ‘e kadar 26 sene ülkeyi yönetmiş olacak dönem sonunda

Atalarımız boşuna bir saatlik adalet ile hüküm etmek bin senelik ibadetten daha iyidir diye.

Şu an ülkede adalet sistemine yeteri güven yok. Ekonomi sıkıntılı, Adalete güven dipte, Tarım hayvancılık zor durumda.

30 milyon emekli ve asgari ücretlinin aldığı maaş 35.000 TL olan açlık sınırının altında.

Uzun lafın kısası seçmen, iktidar, ana muhalefet ve muhalefet partileri bugünkü sert kırıcı kavgacı dillerini bir kenara bırakın halkın yaşamına dair olumlu işler yapın.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)