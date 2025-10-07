İŞTE ARİF BEYARSLAN TARAFINDAN YAZILAN VE 1.LİĞE LAYIK GÖRÜLEN ŞİİR
Taksim meydanında genç şairin şiirini dinleyen bir çok kişi inşallah bu gence imkan sunulur ve gençte şatafata kapılıp edebiyat ve şiir konusundan uzaklaşmadan bu konuda emek harcar ve Milli Şair ecdadı Mehmet Akif Ersoy’un yolunda ilerlemesine devam eder dediler.
İŞTE O ŞİİR
VUSLAT = KAVUŞMA
Ey şüheda kanı üzeri yüzen vatan
Ey her esir gece kaşları çatık batan
O saf sinende dahi gurbetim sana
Nazlı çehreni üzüp de küsme bana
Vuslat vaki olur mu bilmem mehtabına
Şimdiki geceler bir azap evladına
Kanımla al olmadan bakmam boğazına
Dalgaları bir sitem gibi vurur bana
İstanbul şu eşkıyalar burada ne yapar
Tarifsiz bir hicranla akar boğazdan sular
Şimdilerde öksüz kalmış Eyüp’ün kedileri
Ağıtlar yakamaz olmuş bülbüllerin dilleri
Üşüyorum acizane sıcacık koynunda dahi
Sen kokmayan sabahların ayazı öldürür beni
Ey namert düşman ey kahpe karabasan
Ey baba ocağıma destursuz basan
Kaçtılar sustular diyorsan tarihi an
Çünkü amanızca taarruz anıdır bu an
Allah aşkıyla , ankalar misali , topyekun saldıracağız
Memleketin nefesini ciğerinden söküp alacağız
Göğü yararak arşa varacak nidalarımız
Korkudan boyun eğip lal olacak toplarınız
Atlarımızın yeleleri yeller gibi esecek
Kılıçlarımız aşktan kınlarını dahi kesecek
Yelkenler inmeyecek kürekler dinmeyecek
Şuncacık kızan dahi ölmeden dönmeyecek
Üsküdar’da düşmanı yerlere serdim
Suriçi’nde bayrağı göndere çektim
İşte geldim İstanbul işte geldik vatan
Hiç olmadığı kadar aşkla ağardı bugün tan
Ben senin dağına vurgunum taşına aşığım
Dolsun boğazın sadrıma ,razıyım
Yeditepenle birlikte sarıl bana
Helal et hakkını her bir evladına
Gelsin yine nazlı hilalin konsun geceye
Dalalım mehtabına mahşere kadar seyre…
Arif BEYARSLAN
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)