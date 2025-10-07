İŞTE ARİF BEYARSLAN TARAFINDAN YAZILAN VE 1.LİĞE LAYIK GÖRÜLEN ŞİİR

Taksim meydanında genç şairin şiirini dinleyen bir çok kişi inşallah bu gence imkan sunulur ve gençte şatafata kapılıp edebiyat ve şiir konusundan uzaklaşmadan bu konuda emek harcar ve Milli Şair ecdadı Mehmet Akif Ersoy’un yolunda ilerlemesine devam eder dediler.

İŞTE O ŞİİR

VUSLAT = KAVUŞMA

Ey şüheda kanı üzeri yüzen vatan

Ey her esir gece kaşları çatık batan

O saf sinende dahi gurbetim sana

Nazlı çehreni üzüp de küsme bana

Vuslat vaki olur mu bilmem mehtabına

Şimdiki geceler bir azap evladına

Kanımla al olmadan bakmam boğazına

Dalgaları bir sitem gibi vurur bana

İstanbul şu eşkıyalar burada ne yapar

Tarifsiz bir hicranla akar boğazdan sular

Şimdilerde öksüz kalmış Eyüp’ün kedileri

Ağıtlar yakamaz olmuş bülbüllerin dilleri

Üşüyorum acizane sıcacık koynunda dahi

Sen kokmayan sabahların ayazı öldürür beni

Ey namert düşman ey kahpe karabasan

Ey baba ocağıma destursuz basan

Kaçtılar sustular diyorsan tarihi an

Çünkü amanızca taarruz anıdır bu an

Allah aşkıyla , ankalar misali , topyekun saldıracağız

Memleketin nefesini ciğerinden söküp alacağız

Göğü yararak arşa varacak nidalarımız

Korkudan boyun eğip lal olacak toplarınız

Atlarımızın yeleleri yeller gibi esecek

Kılıçlarımız aşktan kınlarını dahi kesecek

Yelkenler inmeyecek kürekler dinmeyecek

Şuncacık kızan dahi ölmeden dönmeyecek

Üsküdar’da düşmanı yerlere serdim

Suriçi’nde bayrağı göndere çektim

İşte geldim İstanbul işte geldik vatan

Hiç olmadığı kadar aşkla ağardı bugün tan

Ben senin dağına vurgunum taşına aşığım

Dolsun boğazın sadrıma ,razıyım

Yeditepenle birlikte sarıl bana

Helal et hakkını her bir evladına

Gelsin yine nazlı hilalin konsun geceye

Dalalım mehtabına mahşere kadar seyre…

Arif BEYARSLAN

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)