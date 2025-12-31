Zaman ve mekân, onca yıl nelere şahit oldu, kim bilir. Bu güneş kimlerin üzerine doğup battı, dünya güneşin etrafında turlarken, üzerinde kimler vardı, neler yaşandı, hepsini bilmek mümkün değil.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Deryada bir katre misali, yeni bir yıla daha giriyoruz. Geride bıraktıklarımız, yaşanılanlar, iyi kötü hatıralar ne olursa olsun her yeni yıl, yeni bir umut demek.

Ülke olarak 2025’te de ilklere, yeni adımlara şahit olduk. Terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımlarını attığımız bu yılda, bir yandan depremin yaralarını sarmaya, öte yandan Filistin’deki zulüm için sesimizi yükseltmeye ve Suriye’de huzurun teminine yönelik diplomatik adımlar atmaya devam ettik.

Sorunlarını kendi kaynaklarıyla çözebilen, kendine güvenen, gençliğine inanan bir ülke olarak, güçlü bir liderlikle ve ısrarla ‘Türkiye Yüzyılı’ demeye ve bu ideal için çalışmaya devam ediyoruz.

Bir yıl içinde acı tatlı günlerimiz elbette ki olmuştur. Ancak geleceği, yeni gelen yılı umutla karşılamanın; kayıpları değil de kazanımları hatırda tutmanın, yeni yılın eskisinden daha güzel geçmesine vesile olacağına inanıyoruz.

Daha iyi, daha güçlü, daha mutlu olacağız. Çünkü birlikteyiz; şehit ve gazilerimizin kanlarıyla ve alın terimizle kazandığımız kendi vatanımızda, Ayyıldızlı bayrağımızın altında birlikte yaşıyoruz.

Âkif’in dediği gibi: ‘Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.’

Bu vesileyle, Aziz Milletimizin tüm fertlerinin yeni yılını can-ı gönülden tebrik ediyor, 2026 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)