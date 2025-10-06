Google verilerine göre, son altı ayda “Ankara boşanma avukatı” ifadesiyle yapılan aramalar yüzde 40 artış gösterdi. Bu da toplumda boşanma süreçlerine dair bilgi arayışının yükseldiğini ortaya koyuyor

Evlilik birliği içinde kullanılan kredi kartları, konut kredileri veya kişisel borçların paylaşımı, mahkemelerde en çok uyuşmazlık yaratan başlıklar arasında. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Erdem Özcan, Türk Medeni Kanunu’nun bu konuda açık hükümler içerdiğini belirtiyor.

Borçlar Ortak mı, Bireysel mi?

Özcan’a göre aile birliği için yapılan harcamalardan doğan borçlar “ortak borç” olarak kabul ediliyor.

“Çocukların okul giderleri veya konut kredileri bu kapsama girer. Ancak kişisel ihtiyaçlar veya lüks tüketim için yapılan borçlar, sadece borcu yapan eşi bağlar.”

Mahkemeler bu ayrımı yaparken genellikle banka hareketleri, kredi sözleşmeleri ve faturaları esas alıyor. Belgelerle desteklenmeyen iddialar, çoğu zaman “ortak borç” varsayımıyla değerlendiriliyor.

Kredi Borçları Boşanma Sürecini Uzatıyor

Özcan, “Tapu bir eşin üzerine olsa bile dava tarihine kadar yapılan ödemeler edinilmiş mal sayılır. Ancak dava tarihinden sonraki borç genellikle tapu sahibine ait kabul edilir. Bu ayrım doğru yapılmadığında süreçler yıllarca uzayabiliyor.” diyor.

Uzmanlara göre, tarafların hak kaybına uğramaması için sürecin başında belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekiyor. Aksi halde borçlar konusunda yapılan hatalar, boşanma davasını hem uzatıyor hem de maddi sonuçları ağırlaştırıyor.

