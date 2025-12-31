SİYONİSTLER ÖLDÜRMEYİ MESLEK EDİNMİŞ,PEKİ MEDENİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN DÜNYA ÜLKELERŞ HOP NE OLUYOR KAFANA GÖRE ONLARCA DEVLETE SALDIRIYORSUN DEMEDİ,DEMİYOR VE DEMEYECEK…

Devleti İsrail’in yaptığı katliamlar 2025’de de tam hız sürdü. Bazı rakamlara göre yarım milyon Filistin’ linin şehit edildiği söyleniyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı sivil demeden sistematik bir şekilde soykırım yapmaya devam ediyor.

Bu duruma itiraz eden hangi ülke olursa olsun hemen yöneticilerine sahip olduğu medya gücü ile yıpratmaya ve dediğini yaptırmaya çalışıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İSRAİLLİ SİYONİSTLER ÖLDÜRÜLEN AJANLARI JEFFREY EPSTEİN ARACILIĞI İLE 50 SENE İÇİNDE ABD,İNGİLTERE VE BİR ÇOK ÜLKEDE SÖZ SAHİBİ OLMA İHTİMALİ OLAN HERKESE BİR DOSYA HAZIRLAMIŞLAR

Gazze konusunda yaşanan olaylara baktığınız zaman Netanyahu ve şeytan suç ortakları katil sözde bazı bakanlarının yaptığı açıklamalara bankınca ABD Devlet Başkanı Trump’ın bazı konularda onların dediklerini yapmadığı zaman hemen daha önce kendilerine çalışan ajanları Jefrey Epstein aracılığı ile stok ettikleri fotoğraf ve bilgileri yayarız ha diyerek taviz üstüne taviz kopardıklarını medyada görmek mümkün.

Şu an dünya da Hak hukuk adaletten ziyade orman kanunlarının geçerli olduğunu her ülkede görmek mümkün.

Yani hangi devletin gücü hangi devlete yetiyorsa ya benim dediğimi yaparsın yada ben seni ezerim diyorlar ve yapıyorlar da.

Şeytan ABD’nin Venezuela’nın gemi çalışanlarını öldürüp içindeki petrole ve gemilere el koyduğunu her gün canlı yayında izliyoruz.

Km ne derse desin dünya gündemini yakından talip takip eden bir medya grubu olarak Azerbaycan’dan dönen ve Gürcistan’da düşen askeri uçağımızdaki 20 askerimizin düşmesi kesinlikle kaza değildir.

Ayrıca Libya askerlerinin Türkiye’den ülkelerine dönerken Haymana ‘da düşmesi de çok masum değil.

BU işlerde İsrail, ABD, İngiltere ve Yunanistan’ın parmağı olduğuna olan inanıcımız var.

Bu güçler aba altında ülke yöneticilerimize mesaj verdikleri belli oluyor.

Aynı haksızlıklar ve hukuksuzluklar ülke içlerinde de oluyor. Putin birkaç sene önce en büyük rakibi Navalni’yi cezaevinde öldürdü.

Hakeza bir çok dünya ülkesinde elinde güç olanlar rakiplerini değişik kılıflar ile bertaraf etmekten çekinmiyorlar.

2026 yılında başta ülkemizde olmak hak hukuk ve adaletin uygulanması en büyük arzu ve isteğimizdir.

Dünya ülkeleri yarın İsrail Terör Devleti’nin zulmüne maruz kalmak istemiyorlarsa bugün onun hukuksuz katliamlarına dur demeleri kendi yaralarınadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)