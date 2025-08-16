Online Bilgi ve QS, Türk Üniversiteleri İçin Stratejik Ortaklık Başlattı

Türkiye’nin önde gelen bilgi hizmetleri ve teknolojileri firmalarından biri olan Online Bilgi, dünya çapında yükseköğretim sıralamaları ve akademik analizlerle tanınan QS Quacquarelli Symonds ile önemli bir stratejik ortaklık kurdu.

Bu anlaşma ile Online Bilgi, QS’nin Türkiye’deki resmî kanal ortağı olarak atanırken, Türk üniversiteleri de QS’nin sunduğu tüm sıralama, analiz ve öğrenci alım çözümlerine artık yerel destekle ulaşabilecek.

Türk Üniversiteleri İçin Küresel Rekabet Avantajı

Ortaklık sayesinde üniversiteler;

QS Dünya Üniversite Sıralamaları , QS Stars programı, sürdürülebilirlik ve bölgesel sıralamalara erişim,

Uluslararası öğrenci alımı, dijital görünürlük ve marka pozisyonlaması,

Stratejik kıyaslama ve veri analizleri,

Akademik itibar yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Online Bilgi Finans Direktörü Yusuf Candemir, “QS ile kurduğumuz bu iş birliği, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü artırmakla kalmayıp, öğrenci alımında da büyük bir fark yaratacak. Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaktan mutluyuz,” dedi.

QS Ticari Direktörü Jason Newman ise şunları ekledi: “Online Bilgi ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Türkiye’deki kurumlara sadece veri değil, vizyon da kazandıracak.”

Online Bilgi Hakkında

Online Bilgi, 2014 yılından bu yana İstanbul ve Ankara ofislerinden hizmet veren, bilgi teknolojileri ve dijital içerik çözümlerinde uzmanlaşmış bir kurumdur. 35 yılı aşkın deneyime sahip kadrosuyla, akademi, endüstri ve kamu kuruluşlarına özel dijital bilgi çözümleri sunmaktadır.

Başlıca Hizmet Alanları:

Analitik çözümler ve araştırma veri tabanları

e-Dergi, e-Kitap ve dijital kütüphane sistemleri

Standart doküman sağlama ve yayın desteği

Çevrimiçi eğitim, çeviri sistemleri

Klinik araştırmalar ve proje bazlı danışmanlık

Çalışılan Sektörler:

Üniversiteler, araştırma merkezleri, konsorsiyumlar

Savunma, havacılık, enerji ve üretim sanayi

Sağlık, yaşam bilimleri, yayıncılık ve finans sektörü

Online Bilgi, 30’dan fazla saygın uluslararası yayıncıyla iş birliği yaparak, kullanıcılarına yüksek kaliteli içerikler ve yerel destek sunmaktadır.

Neden Online Bilgi?

Güçlü içerik portföyü ve esnek çözümler

7 dilde destek veren uzman ekip

Hızlı, ulaşılabilir, sürdürülebilir hizmet modeli

Satış öncesi ve sonrası kapsamlı destek

Detaylı bilgi için: www.onlinebilgi.com.tr

QS Sıralamaları ve Stratejik Çözümler: Türkiye'deki Üniversiteler İçin Yeni Fırsatlar

Online Bilgi, QS Quacquarelli Symonds’ın Türkiye’deki tek yetkili çözüm ortağı olarak üniversitelere QS’nin dünya çapında sunduğu prestijli ürün ve hizmetleri ulaştırıyor.

Üniversitelere Sunulan QS Çözümleri:

Çözüm Açıklama QS World University Rankings Küresel ve bölgesel sıralamalara göre üniversite performans ölçümü QS Stars 50+ göstergede denetimli değerlendirme, yıldız bazlı itibar rozeti QS Analytics & EduData Stratejik planlama için gelişmiş veri panelleri QS International Student Recruitment 300+ küresel etkinlik, dijital fuar ve öğrenci alım platformlarına erişim QS Consulting İtibar, akademik sıralama, istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilirlik danışmanlığı QS Conferences & Branding Küresel zirveler, medya kanalları ve akademik tanıtım fırsatları

Türkiye’ye Özel Stratejik Katma Değer:

Akademik itibar, uluslararasılaşma ve atıf sayısı gibi sıralama metriklerinde gelişim

Uluslararası öğrenci alımında artış ve global görünürlük

QS’nin en çok ziyaret edilen platformlarında yer alma fırsatı: TopUniversities.com TopMBA.com QSChina.cn



Türkiye'den Bazı Başarılar (2026 Verileri):

26 Türk üniversitesi QS Dünya Sıralamalarında yer aldı

Türkiye, 20+ üniversite ile dünyada gelişim oranında 4. sırada

En güçlü kriter: İşveren İtibarı

Koç , Boğaziçi ve Sabancı ilk 400’e girdi

, ve ilk 400’e girdi ODTÜ 269. sırada Türkiye’nin lideri oldu

Kimler İçin?