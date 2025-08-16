Online Bilgi ve QS, Türk Üniversiteleri İçin Stratejik Ortaklık Başlattı
Türkiye’nin önde gelen bilgi hizmetleri ve teknolojileri firmalarından biri olan Online Bilgi, dünya çapında yükseköğretim sıralamaları ve akademik analizlerle tanınan QS Quacquarelli Symonds ile önemli bir stratejik ortaklık kurdu.
Bu anlaşma ile Online Bilgi, QS’nin Türkiye’deki resmî kanal ortağı olarak atanırken, Türk üniversiteleri de QS’nin sunduğu tüm sıralama, analiz ve öğrenci alım çözümlerine artık yerel destekle ulaşabilecek.
Türk Üniversiteleri İçin Küresel Rekabet Avantajı
Ortaklık sayesinde üniversiteler;
- QS Dünya Üniversite Sıralamaları, QS Stars programı, sürdürülebilirlik ve bölgesel sıralamalara erişim,
- Uluslararası öğrenci alımı, dijital görünürlük ve marka pozisyonlaması,
- Stratejik kıyaslama ve veri analizleri,
- Akademik itibar yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.
Online Bilgi Finans Direktörü Yusuf Candemir, “QS ile kurduğumuz bu iş birliği, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü artırmakla kalmayıp, öğrenci alımında da büyük bir fark yaratacak. Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaktan mutluyuz,” dedi.
QS Ticari Direktörü Jason Newman ise şunları ekledi: “Online Bilgi ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Türkiye’deki kurumlara sadece veri değil, vizyon da kazandıracak.”
Online Bilgi Hakkında
Online Bilgi, 2014 yılından bu yana İstanbul ve Ankara ofislerinden hizmet veren, bilgi teknolojileri ve dijital içerik çözümlerinde uzmanlaşmış bir kurumdur. 35 yılı aşkın deneyime sahip kadrosuyla, akademi, endüstri ve kamu kuruluşlarına özel dijital bilgi çözümleri sunmaktadır.
Başlıca Hizmet Alanları:
- Analitik çözümler ve araştırma veri tabanları
- e-Dergi, e-Kitap ve dijital kütüphane sistemleri
- Standart doküman sağlama ve yayın desteği
- Çevrimiçi eğitim, çeviri sistemleri
- Klinik araştırmalar ve proje bazlı danışmanlık
Çalışılan Sektörler:
- Üniversiteler, araştırma merkezleri, konsorsiyumlar
- Savunma, havacılık, enerji ve üretim sanayi
- Sağlık, yaşam bilimleri, yayıncılık ve finans sektörü
Online Bilgi, 30’dan fazla saygın uluslararası yayıncıyla iş birliği yaparak, kullanıcılarına yüksek kaliteli içerikler ve yerel destek sunmaktadır.
Neden Online Bilgi?
- Güçlü içerik portföyü ve esnek çözümler
- 7 dilde destek veren uzman ekip
- Hızlı, ulaşılabilir, sürdürülebilir hizmet modeli
- Satış öncesi ve sonrası kapsamlı destek
Detaylı bilgi için: www.onlinebilgi.com.tr
QS Sıralamaları ve Stratejik Çözümler: Türkiye'deki Üniversiteler İçin Yeni Fırsatlar
Online Bilgi, QS Quacquarelli Symonds’ın Türkiye’deki tek yetkili çözüm ortağı olarak üniversitelere QS’nin dünya çapında sunduğu prestijli ürün ve hizmetleri ulaştırıyor.
Üniversitelere Sunulan QS Çözümleri:
|
Çözüm
|
Açıklama
|
QS World University Rankings
|
Küresel ve bölgesel sıralamalara göre üniversite performans ölçümü
|
QS Stars
|
50+ göstergede denetimli değerlendirme, yıldız bazlı itibar rozeti
|
QS Analytics & EduData
|
Stratejik planlama için gelişmiş veri panelleri
|
QS International Student Recruitment
|
300+ küresel etkinlik, dijital fuar ve öğrenci alım platformlarına erişim
|
QS Consulting
|
İtibar, akademik sıralama, istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilirlik danışmanlığı
|
QS Conferences & Branding
|
Küresel zirveler, medya kanalları ve akademik tanıtım fırsatları
Türkiye’ye Özel Stratejik Katma Değer:
- Akademik itibar, uluslararasılaşma ve atıf sayısı gibi sıralama metriklerinde gelişim
- Uluslararası öğrenci alımında artış ve global görünürlük
- QS’nin en çok ziyaret edilen platformlarında yer alma fırsatı:
- TopUniversities.com
- TopMBA.com
- QSChina.cn
Türkiye'den Bazı Başarılar (2026 Verileri):
- 26 Türk üniversitesi QS Dünya Sıralamalarında yer aldı
- Türkiye, 20+ üniversite ile dünyada gelişim oranında 4. sırada
- En güçlü kriter: İşveren İtibarı
- Koç, Boğaziçi ve Sabancı ilk 400’e girdi
- ODTÜ 269. sırada Türkiye’nin lideri oldu
Kimler İçin?
- Rektörlük ve strateji ekipleri
- Uluslararası ofisler ve akademik planlama birimleri
- YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, politika ve planlama kuruluşları