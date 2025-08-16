YOĞUN VE YORUCU İŞLERİNE RAĞMEN DÜZCE’YE DEĞER KATAN İNSANLARI HİÇ BİR ZAMAN UNUTMUYOR…

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Düzce’mizde ağırladık.

TOBB Başkanı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası-Düzce Chamber Of Commerce and Industry Hizmet Binası’nın temelini atma törenine Düzce Mali Müşavirler Odası Başkanımız Adem Bilgin ile katılım sağladık.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının yapılmasında Düzce Belediye Başkanımız Faruk ÖZLÜ , Düzce Ticaret Odası Başkanımız Erdogan Bıyık, Düzce Ticaret Odası Meclis Başkanımız Tanju Acar başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Hep birlikte Düzce’miz için Üretime, istihdama ve ekonomimize katkı sağlamak için daha çok çalışma zamanı.

Düzce’mizin gelecek vizyonuna ve iş dünyamıza yakışacak yeni binanın kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Düzcespor'a İlk Kombine Bileti Düzce'nin Evladı Abdülkerim Kaval'a Verildi

Düzcespor Yönetim Kurulu üyesi ve Transfer komitesi üyesi Gökhan Yiğit İstanbul Finans Merkezinde Abdülkerim Kaval’ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk kombine bilet teslim edilen Abdülkerim Kaval şunları söyledi “Düzcespor şehrimizin birleştirici gücüdür. Düzcesporumuzun her zaman en güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca Düzcespor Başkanı Mehmet Saygun’u arayarak teşekkür etti.

ABDÜLKKERİM KAVAL : DÜZCE’NİN BÜYÜKLERİNİ AĞILADI

Düzce Kalkınma Vakfı Başkanı ve Düzcemizin duayen siyasetçi ve iş insanı büyüğümüz kıymetli ağabeyimiz Ahmet Mutlu’yu , Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Dilber’i , Ahmet abimizin kıymetli evlatları Fatih Mutlu , Ferit Mutlu kardeşlerimizi İFM de ağırladık.

Nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür eder , çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim.

O TAM BİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAYRANI

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile geçen 24 yıldan kalan anılarımızdan sadece üç tanesi ….

Bu davaya ve Liderine canla başla , samimiyet ve gayretle desteğimiz devam ediyor. Kimler geldi kimler geçti .Hoş seda ile anılanlara ne mutlu …

Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeni seçilen Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf : Başbakanlığı devir alan yeni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf : Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş ilk T.C. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Aşkla, coşkuyla, sayısız güzel anıyla geçen 24 yıl!

O DOSTLARININ TATLI VE ACI GÜNLERİNDE HEP YANLARINDA OLMAYA GAYRET ETTİ...

Kıymetli Düzce Gölyaka Belediye Başkanımız Muzaffer Coşkun’un hanımı Melahat yengemizi Gölyaka Merkez Camii’ den Hakka uğurladık.

Merhume yengemize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum..

Gölyaka’mızın başı sağ olsun.

NEREDE DÜZCE’NİN MENFAFTİ VARSA O HEP ORADA OLDU

Düzce’mizin turistik ve doğa harikası Sarıkaya Mağarasını içerisinde bulunduran, Arısı ve Balı ile meşhur şirin ilçemiz Yığılca’mızdayız.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Başkanımız Tacettin Kaval ağabeyimiz ile birlikte Yığılca Ziraat Odası Başkanımız Hüseyin Yılgın’ı makamında ziyaret ettik . Sayın Başkanımıza nazik ağırlamaları nedeniyle teşekkür eder, Çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz.

Bu vesile ile zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle uğrayamadığımız kıymetli Yığılcalı hemşehrilerimizin affına sığınıyor, Güzel insanlar diyarı Yığılca’mıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Görüşemediğimiz güzel insanlar ile en kısa sürede görüşebilmek dileğiyle…

Tüm dostlarımıza hayırlı haftalar

Bereketli kazançlar diliyorum

MUTLU GÜNLERİNDE DE DOSTLARININ HEP YANINDA OLDU

Şirinevler Şube Müdürlüğümüzden itibaren 9 yıldır birlikte çalıştığımız yakın mesai arkadaşım Hüseyin Demir kardeşimizin nikahına Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları kurulu üyesi Kıymetli Başkanımız Fazlı Kılıç ile birlikte şahitlik ettik.

Eda Hüseyin çiftçimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.

Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr.Hakan Bahadır’a ve Başkan Yardımcısı Göksel Erdem Başkanımıza da Nikah törenimiz için teşekkür ediyor , çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz.

AK PARTİ VE EDOĞAN’IN HER ŞARTTA YANINDA OLDU

Abdulkerim Kaval daha Önce iki kez AK PARTİ’ de Milletvekili adayı oldu listeler açıklandıktan beni aday göstermedikleri için küsüp bir kenara çekilmedi. Hemen ertesi günü sanki kendisi adaymış gibi Ak Parti’nin başarısı için çalıştı. Yaptığı paylaşımlarda Erdoğan ve Partisi Ak Parti’nin safında dim dik durmasını bildi.

Düzce’lilerin bağrına bastığı Abdulkerim Kaval’ ın bilgi birikimini mutlaka Düzceli ve Düzce için kullanması sağlanırsa kazanan Düzce olacaktır.

İŞTE ADAY GÖSTERİLMEDİKTEN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMADA BİRLİK VE BERABERLİĞİN TEMSİLCİSİ OLDU, İŞTE O PAYLAŞIMI …

T E Ş E K K Ü R L E R

GÜZEL DÜZCE’MİZİN GÜZEL İNSANLARINA…

Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ışığında azim, kararlılık, birlik ve beraberlik ruhuyla Düzce’mizi daha ileriye taşıma niyetiyle 28.dönem Düzce Milletvekili Aday Adaylığı başvurumuzu yapmıştık.

Yaşadığımız sürecin sonunda açıklanan 28. dönem AK Parti Düzce Milletvekili Adaylarımızın şehrimize hayırlı olmasını diyorum.

Başvuru yapan diğer milletvekili aday adaylarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.

Onlar da bizler gibi AK Partimizde Aday Adayı olup safını belli etmiştir, onları da yürekten kutluyorum.

Aday adaylığımız sürecinde ;

Başta İl Başkanımız olmak üzere , Belediye Başkanlarımıza , İl Yönetim Kurulu üyelerimize, İlçe Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, İl ve İlçe Kadın Kollarımıza, İl ve İlçe Gençlik kollarımıza ve tüm delegelerimize başta temayül yoklaması olmak üzere bizlere göstermiş oldukları teveccüh ve destekleri , Samimi ağırlamaları için teşekkür ediyorum.

Aday Adaylığımız kapsamında yaptığımız Yoğun ziyaretlerimizde bizlere saygı, sevgi ve dualarını eksik etmeyen , kadirşinas Düzce’li hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Yoğun çalışmalarımız esnasında bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ,diğer iletişim kanallarımızdan , Düzce’mizden ve Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizden mesaj gönderen ,iyi niyet ve dualarını ileten tüm hemşerilerime , diğer kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum.

Amacımız AK Partimizin Düzce’mizde en yüksek oyu alması ve hak ettiği milletvekili sayısını çıkarmasıdır.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi AK Partimizin mecliste çoğunluğu almasıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra partimiz ve teşkilatımızla beraber hareket ederek ülkemize ve Düzce’mize güzel hizmetlerin gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın gençlikten gelen bir neferi olan Abdülkerim Kaval Düzce’miz için gece gündüz çalışmaya devam edecektir. Her ne olursa olsun Düzce’mize hizmet etmek bizim için bir onurdur. Bizler Her samimi Müslüman gibi öncelikle hakkın rızasını kazanmak ve halkımızın beklentilerini gerçekleştirmek için niyet ettik.

Hep doğru zamanda doğru yerde doğru olan işleri yapmanın gayreti içerisinde olduk. Rabbim hangi noktada vazife tayin ederse etsin, ömrümüz oldukça son nefesimize kadar Düzce’mize ve Ülkemize hizmet edeceğiz. Bizim için Yüce Allah’ın rızası ve ‘derdimiz davamız’’ ideallerimiz adına birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın hüsnü şehadeti, her türlü makam, mevki, payenin üzerindedir.

Bizim gözümüzde tüm makamlar, tüm unvanlar geçicidir, dünyevidir. Asıl olan Rabbimizin rızası, dostlarımızın ve Düzce’ mizin hayır duasını almaktır. Bu nedenle her zaman bu kutlu davanın bir neferi olarak liderimizin izinde, milletimizin emrinde olacağız.

Son olarak ; Bu davada Liderimize sadakatimiz ve sevdamızda örnek seviyededir. Rabbimize şükürler olsun ki bu süreçte Düzce’mizde davamıza olan samimiyetimiz çok güçlü bir şekilde karşılık bulmuştur.

Düzce’nin Evladı , Kendi imkanları ile maddi manevi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Düzce için koşmaya aynı heyecan ve aynı kararlılıkla devam edecektir.

Hepinizi Alemlerin Rabbi Allah (CC)’ a emanet ediyorum. Rabbim oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

Selam , Saygı ve Hürmetlerimle…. Abdülkerim KAVAL

