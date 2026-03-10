ÜLKEMİZ İÇİN AİCİLEN YANLIŞ GİDEN BİR ÇOK ŞEY DÜZELTİLMEK ZORUNDA

Bundan tam 355 gün önce 103 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin İstanbul’da en yüksek oyunu alarak seçilen Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu kaçma şüphesi olmamasına karşı sanki bir terör örgütü üyesine baskın yapılıyormuş gibi yüzlerce polis ile sahurdan hemen sonra bir şafak vakti ile tutuklanıp cezaevine atılmasından sonra tam 355 gün geçti.

9 Mart 2026 Sabah Allah nasip eti sahurumuzu yaptık sabah namazımızı eda ederek Silivri’de yapılacak İmamoğlu ve arkadaşlarının yapılacak ilk duruşmalarına katılmak için 120 km yol yaparak Cezaevinin bulunduğu yola girecekken Jandarma önümüzü keserek durdurdu.

Basın mensubuyuz dedik Cumhurbaşkanlığı Turkuaz basın kartınız var mı dedik evet dedik kartımıza baktılar olsun burada giriş vermiyoruz diyerek başka ve daha uzun bir yola yönlendirdiler.

Çıktığımız yolda dönmek olmazdı. Cezaevi yönüne dönmeyi kaçırmışız bir baktık Marmara Ereğli’sine varmışız. Tabi geri döndün ve denilen güzergahtan cezaevine vardık sabah saat 7.30

Basın geçiş bölüne gidip sıraya girdik. Kartlarımıza bakarak bizi içeri aldılar. Basın’ a öyle bir yer vermişler 2 tarafı duvarlar ile kaplı önü ve yanı açık önümüzde avukatlar yanımızda ise aile yakınları ve CHP üst düzey yöneticilerine ayrılan yerde kaldık. Emin olun İmamoğlu ve arkadaşları dürbün ile baksalar bizi ve yakınlarını zor görecekleri bir yer konumlandırmışlar.

Saat 10’ da başlanacağı söylenen dava 11’de başladı. Hakim İmamoğlu’nun en son konuşacak kişi olacağını ifade etti. Dava’nın ilk günü olması nedeni ile CHP’nin 81 il başkanı gelmiş, Genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri gelmiş parti’nin diğer 2.derecede yöneticileri olan ilçe başkanları, meclis, üyeleri ve diğer kişilerde duruşma salonu yetmeyeceği için yakınında kurdukları çadırda davayı takip etmeye geldikleri için ve İmamoğlu’ da haklı olarak davanın bir numaralı sanığı olarak gösterildiği için ilk olarak kısa bir konuşma yapmak üzere söz istedi.

Hakim hayır söz vermiyorum deyince İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ da konuşma isteğinde ısrar edince Hakim ve heyeti kürsüyü terk etti. Yapılan görüşmeler sonucu 2 saat sonra yani saat 13.30 da başlanacağı söylendi.

Saat 14.00’a doğru İmamoğlu’nun bir çok avukatı söz alarak İddianame’nin iddialardan çok hüküm içerdiğini ifade ederek ve örnek de vererek bir siyasi partinin genel başkanın AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ…ifadesinin iddaanameye girdiğini ifade ederek SİZ TARAFSIZ DEĞİLSİNİZ bundan dolayı RED-İ HAKİM TALEBİNDE Bulunuyoruz dediler.

Hakim bir çok avukatı dinledikten sonra Red-i Hakim taleplerini Red etti.

ESKİ BAŞ SAVCI YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’İN SAVAŞ BİR TIK ÖTEMİZDE İÇTE BİRLİK ŞART TALEBİ ÇOK SU KALDIRIR…

Malum Akın Gürlek daha önce Adalet bakan yardımcısı gibi siyasi bir makam olan bir yerden alınıp İstanbul başsavcısı yapıldı.

Bu süreçte Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanma kararını ve iddianamesini hazırlayan ekibin başında yer aldı.

İddianamesi kabul edildikten sonra Ak Parti içinde Adalet bakanı olabilecek binlerce isim varken ülkede oyu % 50’nin üstünde olan CHP’nin karşı çıkmasına rağmen Ak Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet bakanı atanmasından sonra eleştiri konusu olmaya devam eden Akın Gürlek Ak Parti İstanbul il başkanlığı önünde yapılan ateş bası sohbetlerinde yaptığı konuşmada aynen şunları söyledi ”SAVAŞ BİR TIK ÖTEMİZDE İÇTE BİRKLK ŞART DEDİ”

Ülkemizde bu söze hayır içte birlik şart değil diyemez.

Ancak;

-Anayasa Mahkemesinin verdiği kararları beğenmeyenlerin mahkemeyi kapatalım

- En üst yargı olan anayasa mahkemesinin defalarca Demirtaş serbest kalsın dedi bıraktınız mı ?

-Yargı kararının serbest kalsın dediği Gezi tutuklusu Tayfun Kahramanı serbest bıraktınız mı ?

- Anayasa Mahkemesi Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ı serbest bırakın yemin ederek

TBMM’deki görevine başlasın dediği halde kararı yerine getirdiniz mi sayın bakan ?

-PKK kedisini fes etti seçilen bir çok başkan Terör’e yani PKK’ya destek verdiği için görevden alınıp yerine kaymakam veya valileri kayyım olarak atadınız. PKK silahları yaktı ve kendisini kapattığı ilan ettiği halde seçilmiş hiçbir belediye başkanını göreve iade etmediğiniz halde nasıl içte birlik olacak sayın bakan ?

-Fikri ve düşüncesi Anayasa mahkemesinin kararlarından daha dikkate alınan Bahçeli 2 Ahmet (Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer göreve iade edildi mi ?

-İmamoğlu ve Üst düzey İBB yöneticilerinin kaçma şüphesi yok iken CHP sürekli tutuksuz yargılayın dediği halde ve birçok tutuklu hakkında istenen cezaları olsa bile hapis yattığı süre yeterli olduğu halde neden serbest bırakmıyorsunuz sözlerine cevap verilemiyorken siz hangi içte birlikten bahsediyorsunuz sayın bakan ?

-Ülke genelinde halkın en az % 65’i eken secim isterken MHP ve Ak Parti’nin bu haklı talebe sessiz kalması karşında hangi içte birlikten bahsediyorsunuz sayın bakan ?

-İçte Birlik isteyen Bahçeli ve Erdoğan Akın Gürlek’i bakan olarak atayarak içte birliği değil gelecek seçime kadar kendi seçmenlerini CHP ile kavga ederek konsolide etmeyi düşündüğü verilen karar ile ortaya çıkıyor.

İÇTE BİRLİK ÇOK KOLAY NASIL MI ?

-Bütün üyelerini Ak Parti’nin seçtiği Anaysa mahkemesinin kararını yerine getirin.

-Halkın oyları ile seçilen Belediye Başkanlarının yerine atadığınız kayyımları hemen geri çekinbaşkanları göreve iade edin. Ceza alan belediye başkanları var ise meclis üyeleri kendi aralarında yeni başkanlarını seçsinler.

-Bütün deliller toplandı hiçbir belediye başkanı artık delil karartamaz başkanları ve bürokratları göreve iade edin. Yargılamaları tutuksuz yapılsın suçlu bulunurlarsa görevde alın ve tutuklayın.

-Bazı Eski CHP’iler Özgür Özel ve CHP yönetimi hakkında tutuklama olan başkanlara daha önce Deniz Baykal’ ın Gaziantep Belediye başkanı Celal Doğan’a dediği gibi git aklan gel diyorlar.

Onlara şunu hatırlatmak isterim o zaman 23 yıldır tek başına ülkeyi yöneten güçlü bir lider hem parti genel başkanı hem de tek başına Karakol komutanından vakiye kadar herkesi atayabilen bir yapı yoktu. Özgür Özel ve CHP’nin başkanlarına git allan gel demesine için GÜÇLER ayrılığı olmalıdır. Şu an öyle bir şey var mı ?

Ey Barış Yarkadaş ve Mehmet Sevigen bundan 40 sene önce CHP Gaziantep Belediye başkanına git aklan gel derken bu şartlar yoktu. Barış Yarkadaş ve Mehmet Sevigen CHP sayesinde 20 Bin TL emekli maaş alacakları yerde süper emekli oldukları için180 bin lira maaş alıyorlar halen laga luga yapıyorlar.

O günün yönetim şekli ve zayıf hükümetler olursa ve hiç kimsenin Anayasa mahkemesinin kararlarını uygulamayız demeyi akıllarında bile geçiremedikleri bir dönemden ANAYASA ‘yı kapatalım denilen bir ortamda dün başsavcı olan birinin iddianamesi kabul edildikten sonra yargılamayı yapacak olan hakimlerin başına geçtiği bir dönemde HİÇ BİR MUHALİF GENEL BAŞKAN EN BÜYÜK İLİN BELEDİYE BAŞKANIN GİT AKLAN GEL DİYEMEZ.

Düşünsenize 19 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu ve Arkadaşları tutuklandığı zaman Özgür Özel ve CHP Üst yönetimi aklan gel deseydi ne olurdu bilir misiniz ?

Zaten tutuklanmanın 19 Mart 2026 Çarşamba gününe denk getirilmesi tesadüf değildir. 4 Günlük gözaltı süresi 22 Mart Cumartesi günü Pazar gününe bağlayan gece bitiyordu. Saraçhane mitingleri olmasaydı ve bu mitinglerin başta İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin protestoları olmasaydı bugün başkan vekili Nuri Alan değil İstanbul Valisi Davut Gül olacaktı.

Ey Yarkadaş ve Sevigen zamanın RUHU diye bir şey var gün git aklan gel deme günü değil seçtiğiniz adaylara sahjp çıkma günüdür.

Sonuç olarak hepimiz içte birlik istiyoruz. Başta siyonistler olmak üzere bir çok kişi şu an siyasi kararlardan dolayı ülkenin karpuz gibi iki bölündüğünü herkes görüyor ve biliyor.

Yukarıda nasıl içte birlik olunurun konusunu 4/5 medde de özetlemeye çalıştım. Aklın yolu bir İmamoğlu içerde iken ve Ahmak davası gibi boş beleş bir konudan dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezası verilmesi sürecin hukuki i olmaktan daha çok siyasi olduğunu gösteriyor.

Son söz eski bakan Süleyman Soylu’ da defalarca Ekrem İmamoğlu’na Ahmak dedi. Bırakın ceza almayı dava dahi açılmadı diye biliyorum.

Bu konuda ansiklopedi yazacak kadar bende bilgi var ancak yazdıklarım bile bir makale için uzun sayılabilecek türden olduğu için bu kadarı ile yetineyim.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner - 9 Mart 2026