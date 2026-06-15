Ardından merhume, dualar eşliğinde Kazlıçeşme Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Zeytinburnu 3. Dönem Belediye Başkanı Dr. Adil Emecan, Zeytinburnu

Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, Anahtar Parti İlçe Başkanı Doğan Akdeniz, Belediye meclis üyeleri, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vardar ailesinin acısı paylaşılarak merhume için dualar edildi.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Hakan Vardar olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)