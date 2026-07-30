Değerli dostlar sevili okurlarım,

Bu detaylı makaleme hüküm verici şekilde bu suçlu şu suçuz dememi beklemiyorsunuz değil mi ?

Çünkü bu benim değil yaptığımız sokak röportajlarında güveni % 20’ye düşen adaletin işidir.

Ancak İçişleri bakanı ve Adalet bakanının atamasını yapan kişinin Ak parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı sayın Erdoğan olduğunu lütfen aklınızda tutun.

Ekrem İmamoğlu’nun

Murat Ongun’ın

Fatih Keleş’in

Kağan Sürmegöz’ün

Sırrı Küçük’ün

Aykut Erdoğdu

Ve diğer 407 kişi ayrıca bu dosya dışında tutuklanan onlarca kişi bizi yargılamayın biz yargıdan muafız mı diyorlar hayır.

Sadece delileri topladınız, şahitleri dinlediniz. İtirafçıları ve iftiracıların ifadesini aldınız nerede ise ilk tutuklaman bu yana 2 sene geçti. Tahliye verip tutuksuz yargılama yapsanız DEVLETİN, MİLLETİN bu işte ne kaydı olur ? Hemen biz cevap verelim HİÇ…

Yukarıda isimlerini verdiklerim için Özgür Karabat’ ın şöförü olan Sırrı Küçük tahliye edildi yargılama tutuksuz yapılacak. Sayın küçük minik kızına kavuştu dava tutuksuz devam ediyor.

Ekrem Başkanın Annesi, Babası, eşi bir kızı ve iki erkek evladı neden babalarından uzak olsun ?

Murat Ongun’un dünyalar tatlısı Üniversitede okuyan kızı var Lâl, küçük oğlu var onların babaları ile olmalarını hangi kesinleşmiş suçtan dolayı yapıyorsunuz ?

Hele Kağan Sürmegöz’ün savunmalarını dinledim haklı olarak diyor ki ben İmamoğlu tarafından işe alınmış biri değilim.

Ak Parti döneminde 2006’da İBB’de işe başlamış biriyim diyerek 2006’dan 2019’a kadar 15 yıl nasıl çalışmış isem 2019’ dan 2025’e kadar 6 yılda aynı şekilde çalıştım. Hatta bir çok işi daha ucuza mal ettik dedi savunmasında.

Daha önceki 15 yılım ile alakalı tek soru sormadınız ama 6 yıllık süre için 16 aydır zindandayım diyerek isyan etti.

Hatta insan öldürmekten hapiste olan birinin biz çıkarız ama sizin işiniz siyasi olduğu için sizi çıkarmazlar dediğini manidar bir örnek olması bakımında söyledi.

Kağan Süğrmegöz’ün eşi 5 ile 11 yaş aralığında 3 oğluna hem anne hem babalık yapıyor.

İsmet Paşa’nın da dediği gibi bu “Bir Memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur”.

Yine Aliye İzzetbegoviç’in ;

“..Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” bu iki veciz söz benim için çok değerli.

Bakın dostlar,

Bizim medya olarak günlük 3.5 milyon okur, izleyici takipçimiz var. Silivri de ki duruşmaların % 80’in gidip takip ettim.

AÇIK Bir şekilde itiraf da edeyim bazen kendi kendime sorduğumda oldu. 300 Km. yol yapıp yakıt harcıyorsun, senin Medya kurumunda müdürlerin, şeflerin yok, hakeza çok sayıda mesai arkadaşın da yok zaten Silivri’deki duruşmalara gidince de tutuklulara faydan olamıyor gitmezsen de olur diye düşündüğümde olmadı değil.

Sonra Hz. İbrahimi yakmak için devasa bir ateş yakan Nemrud’un ateşini söndürmek için ağzında bir damla su ile giden kuşa demişler ki senin bir damla suyun o ateşe ne yapacak diye. Kuş demiş ki evet bende bu bir damla suyun o ateşi söndürmeyeceğini biliyorum.

En azında bu hareketimle Nemrud’ un değil Hazreti İbrahim yanında olduğumu göstermek adına Silivri davalarını takip etmek, haberlerimiz ile videolarımız ile dilimizin döndüğü gücümün yettiği kadarı ile HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HİÇ BİR DAVA OLMADIĞI HALDE 17 AYDIR Zindan ‘a atılan dostlarımızın yanında olmayıp da ne yapacağız ?

Kabul ederlerse haklarında henüz kesinleşmiş dava olmadığı için haksız ve hukuksuz yere ZiNDAN’ da tutulan küçüklerin abisi büyüklerin kardeşi olmak istediğimi korkmadan ifade ediyorum.

Hükümetin atadığı iki bakanın dudağı arasında çıkan göz altına alın ve tutuklayın sözlerinin gereği yapılıyor.

YARGIMIZDA tutuklama son çare iken şu an ilk çare yapılmış durumda. BU YANLIŞ.

Benim yaptığımın İslami karşılığı şudur “EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER” İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.

Ak Parti de Mahalle başkanlığı, İlçe başkan yardımcılığı, il koordinatörlüğü ve2 dönemde belediye başkan aday adayı oldum.

Şu an Ak Parti üst yönetiminde çok sayıda arkadaşım dostum ve tanıdığım var hepsine de burası dünya ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem’in oğlu Habil kardeşi kabili henüz dünya nüfusu 15-20 kişi iken öldürdü.

Yine diğer bir peygamber olan Hz.Nuh 950 sene peygamberlik yaptığı halde eşi ve oğlu iman etmediği bu dünyada her şey olur.

Eğer dediğiz gibi yolsuzluk ve hata var ise adil bir yargılama yapın bütün yargı süreçleri tükenince alın o zaman Zindan’ a atın dedi.

YAPILAN KONUŞMALAR MAKSADIN RAKİPLERİ TOPAL ÖRDEK YAPMAK OLDUĞU ORTADADIR DİYELENLER VAR…

31 Mart 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kenar ilçe belediye başkanı denilip küçümsendiği andan itibaren TOPAL Ördek süreci başladı.

İlçelerimizin hiç biri için kenar ilçe, ezik ilçe, vs.vs. gibi sıfatları bir siyasi rakibin söylemesi doğru değildir.

Hele hele hem demokrasiye inandığınızı söyleyeceksiniz hem de eşi İBB’ nin bir şirketi olan İETT’de çalışan kadının “Eşimim İmamoğlu’na hizmet etmesini istemiyorum” dediği anda sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi duayen bir siyasetçinin en azında kameralar önünde doğru olan şu cevabı vermesi gerekirdi. “Hanımefendi halkımız 1994’den 2019’a kadar 25 yıl bize yetki verdi biz İstanbul’u yönettik. 31 Mart 2019’da ise İstanbullu seçmen yetkili Ekrem İmamoğlu’na verdi. Eşiniz İmamoğlu’na değil İstanbul halkına hizmet ediyor demeliydi. Ancak ne yazık ki aynen şunları canlı yayında söyledi hepimiz izledik. ”İBB Meclis çoğunluğu bizde, Hükümette bizde. Şu an 23 Haziran’ 2019’da yine İBB için sandık başına gidiyoruz. Kaybedersek onu topal ördek yapacağız” sözlerini söyledikten sonra 30 Ekim 2024’de Küçük turp denilen Esenyurt Belediye başkanı Pr.Dr. Ahmet Özer bir şafak operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklandı.

13 Ocak 2025’de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yine bir şafak operasyonu ile göz altına alınıp tutuklandı.

ASIL KONU 19 MART 2025’DE BAŞLADI …

19 Mart 2025 sahurdan hemen sonra bir Çarşamba günü dikkat neden Pazartesi, Salı Perşembe veya Cuma değil de Çarşamba ?

Bu tarih çok manidar ve planlanmış bir tarih olduğunu düşünmekteyim. Neden mi çünkü yasalarımıza göre Emniyetin gözaltı süresi 4 gün.

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi etti mi size tam 4 gün…

İmamoğlu hakkında hem teröre destek hem de ekonomik suç olmak üzere 2 dosya hazırlandı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri diploma iptali ve göz altı sürecine sert tepki göstererek demokratik bir eyleme imza atayarak fakülteden Saraçhane’ye kadar yürüyerek geldi.

Bu eylem diğer üniversitelere yayılınca gençler etkili ve demokratik bir protesto eylemine imza atarak hükümete bu kadar da değil dercesine Kayyım’ a geçit vermedi.

Bu eylemler olmasaydı 22 Mart Cumartesi 2025’i, 23 Mart Pazar 2025’e bağlayan cumartesi gecesini Pazar gecesine bağlayan gece yarısı iç işleri bakanı İstanbul Valisini kayım olarak atayacaklardı.

Kim ne derse desin hükümet halen İBB’ye çökmekten vaz geçmiş değil .

2.5 sene içinde 2 mühim seçime girerken İstanbul’u yöneterek girmek istiyor izlenimi var.

Halkın vermediği yetkiyi Kayyımla, Meclis üyesi devşirmesi ile alsan ne olacak ?

Önemli olan seçmenin kendi rızası ile oy verip beni sen yönet demesi değil mi ?

Aksi halde hükümeti yönetme iradesi bende ben ne dersem o derseniz de Allah işinizi rast götürsün demekten başka çaremiz yok.

Ak Parti gibi ülkeyi 24 yıldır yöneten iyi bir partinin antin kuntin işlerle ülke yönetilemez.

Ak Parti hatalarından dönmek isterse İBB başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bütün tutuklu siyasileri hemen tahliye etmelidir.

Yerine kayyım ve başkan vekili atanan belediyelere GERÇEK ORJİNAL seçilen başkanlar hemen göreve iade edilmelidir.

Ak Parti Ekonomiyi, Hukuku , Eğitimi, Tarımı hayvancılığı düzene soksun. Konut ve kira fiyatlarını eskisi gibi makul bir seviyeye çekerse zaten yine seçimin favori partisi olacak iken yanlış bir şekilde kendi başkanlarına dokunmayıp sürekli CHP’li başkanlara karşı operasyon yapılması artık vicdanları yaralıyor.

Bakın son 10 günde Çankaya, Üsküdar ve Etimesgut belediye başkanları ve çalışma arkadaşları göz altına alınıp hapse atıldı. Toplum artık bu yaptığınız tutuklamalara alıştı.

Yahu hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası olmayan seçilmiş bir belediye başkanının kaderini bu şekilde bir başkanı siyasi olan İçişleri ve Adalet bakanları gibi bu iki bakan yargı kararı olmadan insanların hayatlarını mahvettiklerini görüyoruz.

Şimdi ne yapalım adamlar yolsuzluk yapmış bir şey yapmayalı mı diyecekler.

Başkanlarını görevden aldığın CHP seçmeni zaten size güvenseydi adayınıza oy verecekti.

Bir sene içinde 39 CHP ‘li belediye başkanını görevden alıp fiilen seçme ve seçilme hakkını ellerinden alıyorsun.

24 yıldır iktidardasın kimsenin suistimal edemeyeceği bir nizam kuramadınız mı ?

Yapılacak ilk seçimde başka bir parti seçimi ve cumhurbaşkanlığını kazanırsa atayacağı içişleri ve adalet bakanı patır patır senin başkanını görevden aldım hapse attım derse ne yapacaksın ?

Bunları yazarken de tutuklanıp zindana atılan başkan ve mesai arkadaşları içinde yanlış yapan yok da demiyorum.

Yargılamayı yap bütün süreçler bitsin cezası kesinleşirse al hapse at.

Eğer bütün uyarılarınıza ve dava açılmasına rağmen arsızlık yapıp ben çalmadan yapamam diyen birisi varsa yine görevden alıp hapsa atma.

Büyük ihaleleri yapma yetkisini kısın demokrasi ve adalete halel getirmezseniz daha şık olmaz mı?

Bu yanlış tutumunuz ile halkın demokrasiye olan güveni zedeliyorsunuz. Çok af ederesiniz zinayı önlemek için erkeğin organını kesmeyi düşünmek nasıl sakat bir mantık ise şu an yapılan göz altı ve tutuklamalar ile dışarıdaki bakanların da psikolojisini bozdunuz.

RAKİP PARTİNİZDEN İNTİKAM ALACAKSINIZ DİYE ADALETİ ÖLDÜRMEYİN…

Rakibinizi topal ördek yapacaksınız diye hukukun dışına çıkmayın…

Bu yazdıklarım sizin faydanızadır. Kazanmak gibi kaybetmekte var.

Sayın Cumhurbaşkanı kendiniz Ekim 2017’de Esenler’ de katıldığınız bir toplantıda bu şehre ihanet ettik bende bundan soruluyum dediniz.

Ama kendi yerinize kayyım atamadınız.

Merhum Kadir Topbaş 2009 İstanbul Sel felaketinde İkitelli Tır garajında yaptığı basın toplantısında Basın exkpres yolunda yapılan 3/5 katkı binaları bedeli ne olursa olsun yıkacağız demişti.

Onlar durduğu gibi 39 veya 40 katlı binalara imar verip yaptırdınız.

Eyüpsultan Göktürk’te Kemer Country’ yi yapan MÜFLİS Merhum Esad Edin’ in batık şirketi adına kayıtlı yeşil alanı batık şirket ile beraber satın aldığı dere kenarındaki yeşil alana kim 5/6 katlı bina izni verdi ?

Ziraat Bankasının Doğan Holding’e borcunu ödemesi için Demirören Holding’e kullandırdığı krediyi tahsil edemediği için TÜPÇÜ’ nün bedavaya yakın bir bedel ile satın aldığı yeşil alanın imar’ a açılması ile 600 milyon dolar rant sağlandığı söyleniyor bundan dolayı kimse tutuklandı mı ben 3 yıldır soruyorum hiç bir savcı resen dava açmadı.

Sadece İstanbul’da 2005’den bu yana der yatağı, sahil, yeşil alan bin yıldır imar verilmeyen dünya kadar yere imar verenler için bir işlem yapılacak mı?

Aslında yazılacak çok şey var ama biz şimdilik bu kadarı ile yetinelim.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner -30 Temmuz 2026