CHP'NİN ARTIK ZEYTİNBURNU'NDA MECLİS ÜYELERİ YOK

Yeni Parti Genel başkanı Özgür Özel 91 Vekil ile beraber CHP'den istifa ederek partisini kurmuş Belediyeleri ise özel konumlarından dolayı serbest bırakmıştı. Çünkü bazı ilçelerde Meclis üyelerinin tamamı Yeni Partiye geçmek istemeyebilirler düşüncesinden dolayı belediyeleri daha serbest bıraktıklarını açıklamışlardı.

Zeytinburnu'nda bütün meclis üyeleri Yeni Partiye geçtiği için sorun olmadan toplu istifa ve toplu geçiş oldu.

Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar bundan sonra Yeni Parti logosu altında Zeytinburnu halkımıza hizmet edeceğiz dedi .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)