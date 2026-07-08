BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Murat Kurum, Sayın Mustafa Levent Sungur , Sayın Siyasi Parti Genel Başkanları ve Değerli Yöneticiler,

Konu: İstanbul TOKİ Kayabaşı Batı 2. Kısım 725 Konut Hak Sahiplerinin Basın Açıklaması

2019 yılından bu yana büyük bir sabırla bekliyoruz. Sayın Bakanım, sizlerden tek isteğimiz; lütfen kendinizi bir an olsun bizim yerimize koymanızdır.

725 konut, 725 aile demektir. Bizler üzerimize düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdik. Peşinatlarımızı ödedik, taksitlerimizi düzenli olarak ödüyoruz. Henüz teslim alıp yaşayamadığımız evler için daire başına 15.000 TL site yönetim bedeli ödedik. KDV ödedik, DASK ve konut sigortalarını yaptırdık. Oturmadığımız evlerin aidatlarını ödemeye başladık.

Ancak tüm bunlara rağmen ortada yaşanabilir bir konut bulunmamaktadır.

Bugün hâlâ;

- Ulaşım yolu yok,

- Su bağlantısı yok,

- Elektrik sayaçları yok,

- Doğalgaz sayaçları yok,

- Konutlarda çok sayıda eksik ve ciddi işçilik sorunları var,

- Okul, market ve temel yaşam alanları hazır değil.

Sayın TOKİ Başkanımız, bu konutları en son ne zaman yerinde incelediniz? Sizleri hak sahipleriyle birlikte sahaya davet ediyoruz. Gelin, eksikleri birlikte görelim ve vatandaşın yaşadığı mağduriyete birlikte tanıklık edin.

Bizler, 19 Temmuz 2026 tarihinde 725 hak sahibi olarak TOKİ Halkalı Hizmet Binası önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Gelmeyeceğinizi düşünsek de en azından sesimizi duymanızı ve bu mağduriyeti görmenizi umut ediyoruz.

Anahtar teslim etmek, bir konutu yaşanabilir hâle getirmek anlamına gelmez. Yolu olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, doğalgazı olmayan, içerisinde ciddi eksikleri bulunan bir ev sadece dört duvardan ibarettir.

Bizler yıllardır sabır gösterdik, yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Aynı hassasiyetin ve sorumluluğun kamu kurumları tarafından da gösterilmesini bekliyoruz.

Bu kadar eksikliğe rağmen bizlerden site yönetim bedeli, KDV, DASK, konut sigortası ve aidat tahsil edilmesini vicdanlara bırakıyoruz.

Hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Bu mağduriyet giderilene kadar mücadelemizi hukuki ve demokratik yollarla sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

TOKİ Mağdurları İstanbul Kayabaşı Batı 2. Kısım 725 Konut Hak Sahipleri

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)