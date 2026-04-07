CHP BAŞAKŞEHİR VE İBB MECLİS ÜYESİ SANAYİCİ İŞ İNSANI NİZAMETTİN KÜMEÇ YENİDEN PARTİSİNİN GURUP BAŞLANI VEKİLİ SEÇİLDİ…

Beyzade Kayabaşının CHP Başakşehir ilçe başkanı olmasından sonra ciddi çalışmalar yapan ilçe örgütü meclis grubu ile de yakın bir çalışma yaparak Mart 2029’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Başakşehir Belediye seçimimi kazanmak için planlı bir çalışmanın içinde olduğunu görmek mümkün.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CHP BAŞEKŞEHİR İLÇE BAŞKANI BEYZADE KAYABAŞI NİZAMETTİN KÜMEÇ’İN YENİDEN GRUP BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMESİNDEN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞUNLARI PAYLAŞTI

Azmiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle ve sarsılmaz duruşuyla siyasette her zaman örnek olmuş bir isim…

Sayın Nizamettin Kümeç, meclis üyelerimizin oy birliğiyle Grup Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Bu sadece bir görev değil; emeğin, mücadelenin, tecrübenin ve güvenin bir kez daha tescillenmesidir.

Ortak aklı esas alan, yol arkadaşlığını büyüten ve mücadeleden asla geri adım atmayan bir anlayışla; meclis grubumuzun ortaya koyduğu güçlü irade, yerelde ve genelde daha büyük başarılara yürüyecektir.

İnanıyoruz ki; Sayın Kümeç’in bilgi birikimi, siyasi tecrübesi ve kararlı duruşu ile hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarında hem de partimizin örgütsel mücadelesinde önemli katkılar sunacaktır.

Meclis grubumuzun birlik, dayanışma ve kararlılıkla ortaya koyduğu bu irade; halkımızın sesi olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini büyütmeye devam edecektir.

Kendisine yeniden başarılar diliyor; partimize, örgütümüze, meclis grubumuza ve tüm komşularımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)