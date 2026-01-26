BAŞAKŞEHİR YENİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

AK PARTİ

Başakşehir ilçesinin Demografik yapışına dikkat edilerek oluşturulan yeni ilçe yönetim kurulu üyelerinin 2028 ve 2029 yerel yönetim seçimleri öncesinde görev yapacak olması önem arz ediyor.

Başakşehir ilçesinde temsilciliği bulunan İstanbul Times Medya Grubu olarak günlük 4 milyon kişiye ulaşan gücü ile Başakşehir' in bütün mahallerinde aktif bir şekilde görev yapan muhabirleri ile halkın haber alma özgülüğü sağlıyor.

Başakşehir'in ilçe olma sürecinde bu yana ilçenin düzenli yayın yapan tek gazetesi olarak istikrarlı yayıncılığımıza ilk günkü heyecan ile devam ediyoruz.

Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Ahmet Fetih Balin ve yönetimine başarılar dileriz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)