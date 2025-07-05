MHP ZEYTİNBURU YÖNETİCİLERİ’NİN TAMAMI AŞURE İKRAMINA KATILDI…

Zeytinburnu 58:Bulvar caddesi Depo Durağı mevkinde yapılan aşure ikramına MHP Zeytinburnu İlçe başkanı Habip Kapıcıoğlu,,Kadın Kolları Başkanı Hülya Yörükel ,Meclis Üyesi Reşat Ok ,Meclis Üyesi Suna Düzenli Meclis Üyesi Gülktekin Keleş ,İlçe başkan yardımcısı Hasan Avlu,ve Çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve partili aşure ikram programına katıldı.

Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Şevket Serbest, CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Satı Oral, İstanbul Times Gazetesi ve Tv Genel yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli MHP yönetimini aşure ikramında yalnız bırakmadı.

Bu sene Zeytinburnu ilçesinde halk’a aşure ikram eden MHP ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu halkın Muharrem ayını ve aşure gününü tebrik ederek oruç tutan insanlarımızın oruçlarının Allah indinde kabul olmasını diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)