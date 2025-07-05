İSTANBULLU KARA FATMA’DAN KARA MÜRSEL ALP’E ZİYARET

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma Karamürsel İlçesinin Yunan İşgalinden kurtuluşunun 104. Yılında ilçenin Fatihi Osmanlı’nın ilk gemi mühendisi ve Kaptan-ı Deryası Karamürsel Alp’i kabri başında rahmetle yad ettikten sonra başlatmış olduğu Milli mücadele ile ilçeyi 104 yıl önce Yunan işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk anıtına sunulan çelenk törenine katıldı. Tören’e Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, belediye başkanı Ahmet Çalık ve ilçenin mülki idare amirleri katıldı….

İSTANBULLU KUVVACI KARA FATMA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ….

“Karamürsel ilçesi Mavi ile yeşilin buluştuğu çok güzel bir ilçedir. İlçeye adı verilen Karamürsel Alp burayı askerleri ile beraber Bizans’a karşı savaşarak almıştır.

Burada gemi imalatı yaparak askerleri ile beraber yaşam sürmeye başladı.

Osmanlı’nın büyümeye başlayıp genişlemesi ile Kara Mürsel Alp’ de yalnız başına Osmanlı ve Bizans arasında sıkışıp kalmamak için Osmanlı’ya biat ederek onlara dahil oldu.

Osmanlı’da Kara Mürsel’in idaresini bu Alp’e vererek donanmanın başına getirterek Kaptan- ı Derya görevini Karamürsel Alp’a verdi.

Yıllardır Milli ve manevi etkinliklere katılan bir kişiyim. Karamürsel’e de daha önce defalarca geldim. Bugün de Karamürsel’in 104.kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak için yüzlerce kilo metre yol kat ederek gelip katıldım.

Bana İstanbullu Kara Fatma diyorlar bu benim çok hoşuma gidiyor. Bildiğiniz üzere Milli mücadele döneminde savaşarak ülkemizin bugünlere gelmesine katkı yapan benden önceki iki Kara Fatma savaş döneminin mücahitleridir ben ise barış döneminin İstanbullu Kara Fatmasıyım.

Benim ömrün milli ve manevi davaların peşinde koşmak ile geçti. Şu an tam 80 yaşımdayım beni bu yaşta buraya getiren ruh hiç şüphe yok ki bu milli ruhtur dedi…

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇALIK ŞUNLARI SÖYLEDİ

İlk Olarak adı Karamürsel ilçesine ismi verilen Karamürsel Alp’in kabri başında ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye bakanı Ahmet Çalık başta olmak üzere ilçedeki kurum müdürleri yapılan anma törenine katıldı.

Başkan Çalık ve protokol üyeleri Mürsel Alp’in kabrinden sahilde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e anıtına bando eliğinde kortej halinde yürüdüler. Anıtta Belediye bandosu müziği eşliğinde saygı durusu ve istiklal marşı okundu. Akabinde Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık anıttı günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

“Yeşil İle Mavinin buluştuğu KaramürSel’ i yüzyıllar önce Bizans’tan feht eden Karamürsel Alp ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bundan tam 104 yıl önce Yunan işgaline uğrayan Karamürsel’imizi Yunan işgalinden kurtararak bugün rahat ve huzur içinde burada yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı rahmet ve minnetle anıyorum.

104 yıl önce bu toprak, onurla, kanla, direnişle savunuldu. O gün atılan her adım, bugün bize özgür bir memleket bıraktı. İsimleri tarihe, izleri toprağa, emanetleri yüreğimize kazındı”. şeklinde konuştu.

KARA MÜRSEL ALP KİMDİR ?

Türk denizci, amiral, Kaptan-ı Derya.Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar sayesinde, gözü pek ve cesur anlamında "Kara" unvanıyla anılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında büyük gayretler göstermiş, Osmanlı Türkleri'nin ilk amirali, ilk gemi inşaat mühendisi olan Kara Mürsel Bey, Karamürsel'de bir deniz üssü ve tersane kurmuştur. Burada, oluşturduğu "ince donanma"yla denizlerde etkinlik göstermeye başlamıştır. Çektiri sınıfından olan "Karamürsel Gemisi"nin tasarımını yapmıştır (Özdemir, 2004).

Önceleri Karesioğulları'nın hizmetindeydi. Orhan Gazi'nin isteği üzerine, Osmanlı'nın hizmetine girmiştir. 1324 ya da 1326'da Karamürsel'i alarak Osmanlılar'ın İzmit Körfezi'nin güney kıyılarına yerleşmesini sağladı. Fethettiği kasabaya da o dönemdeki geleneğe uyularak onun adı verildi. Kasaba, çevresiyle birlikte kaptanlık sancağı olarak örgütlendi ve yönetime Karamürsel Bey getirildi.

Kendi adıyla anılan hafif ve hızlı gemiler geliştirerek bir ince donanma kuran Kara Mürsel Bey, Marmara Denizi'ni denetim altına aldı. Filosuyla körfezin girişini tutarak Bizans'tan İzmit'e deniz yoluyla gönderilen yardımları kesti ve İzmit'in kısa sürede Osmanlılar'ın eline geçmesinde önemli rol oynadı.

Kara Mürsel Bey'in kabri, Karamürsel ilçesinde D-100 İzmit-Bursa karayolu üzerinde bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)