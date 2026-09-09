“Bir gencin hayatı tüm fedakârlıklara değer” anlayışıyla yürütülen çalışmalarda, satın alma süreci, merkezin tadilat ve tefrişat çalışmalarının tamamlanması için hayırseverlere destek çağrısında bulunuldu.

Gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sunacak merkezin, yapılacak desteklerle kısa sürede tamamlanarak hizmete başlaması hedefleniyor.

AGD Zeytinburnu, imkânı ölçüsünde katkı sağlamak isteyen tüm gönüllüleri bu anlamlı çalışmaya destek olmaya davet etti.

İRTİBAT: 0530 959 67 90

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)